Kerns Projekt «Schulraum für Generationen» ist gestartet Der Spatenstich ist erfolgt: Der Neubau des Primarschulhauses «Willa» wird nun an Ort des alten Pavillons «Willa» realisiert.

Zweitklässler graben beim Spatenstich nach einem Schatz (eine Schachtel Spitzbuben). Unterstützt von Lehrpersonen, Behördenmitgliedern, Planern und Bauleuten. Bild: Robert Hess (Kerns, 5. Juli 2022)

«Ihr werdet zu Beginn des Schuljahres 2023/24 Viertklässler sein und als erste in das neue Primarschulhaus «Willa» einziehen», sagte gestern die Kernser Gemeinderatsvizepräsidentin Diana Zumstein-Odermatt zu den Buben und Mädchen einer 2. Klasse. Angesagt war der Spatenstich zum neuen Primarschulhaus «Willa», welches am Standort des 1964 erbauten und inzwischen ausgedienten Pavillons «Willa» erstellt wird. Die 14 Zweitklässler und die beiden Lehrpersonen Claudie Bättig und Corinne Ettlin sangen den anwesenden Behördenmitgliedern, Planern und Bauleuten denn auch gleich vor, weshalb das Neue dem Alten weichen müsse. Die bekannte Melodie von «Das alte Haus von Rocky Docky» übertrugen sie auf «Das alte Haus, unsere Willa hat vieles schon erlebt, kein Wunder, dass es zittert». Und weiter: «Das alte Haus wird abgerissen, weil ein Neues wird gebaut, denn die Schülerzahlen steigen und es Platz für diese braucht.»

1000 Spitzbuben verteilt

Mit dem Gesang war die «Arbeit» der Zweitklässler gestern noch nicht getan. Mit Helm und Spaten bewaffnet, hatten sie noch einen Schatz auszugraben. Dieser entpuppte sich als eine Schachtel voller «Spitzbuben». Auch alle andern Kernser Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen wurden gestern mit diesem Gebäck beschenkt. «Rund Tausend Spitzbuben haben wir verteilt», so Gemeindeschreiber Roland Bösch.

Teil des Gesamtprojektes

Diana Zumstein, Departementsvorsteherin Hochbau und Liegenschaften, rief in Erinnerung, dass die Stimmberechtigten an der Urnenabstimmung vom 28. November 2021 einen Kredit von 19,979 Millionen Franken für das Gesamtprojekt «Erweiterung Schulraum für Generationen» gutgeheissen hatten. Teil dieses Gesamtprojektes sei der Neubau des Primarschulhauses am jetzigen Standort des Pavillons «Willa». Auf einer Bodenplatte werde der dreigeschossige Hochbau in Holzbauweise erstellt. «Dies ermöglicht ein gutes Raumklima und sichert eine kurze Realisierungszeit», ergänzte Gesamtprojektleiter Urs Spichtig.

Diana Zumstein, Gemeinderats-Vizepräsidentin und Departementsvorsteherin Hochbau/Liegenschaften, informierte am Spatenstich über das Projekt. Bild: Robert Hess (Kerns, 5. Juli 2022)

Das neue Primarschulhaus weist acht zusätzliche Klassenzimmer sowie vier Gruppenräume auf. Das Primarschulhaus «Willa» wird zu Beginn des Schuljahres 2023/24 seiner Bestimmung übergeben.

Die weiteren Teilprojekte

Geplant ist bis 2025 die Realisierung folgender weiterer Teilprojekte: Erweiterung Oberstufenschulhaus Sidern, Umbau Schulhaus Büchsmatt, Anbau- und Umbauarbeiten Schulhaus Dossen, Aufstockung des Anbaus am Schulhaus Zentrum sowie punktuelle Neugestaltung der Aussenräume. Die Arbeiten sollen ohne Schulraumprovisorien realisiert werden.