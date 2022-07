Kerns Reto von Rotz wird neuer Kernser Feuerwehrkommandant Der 36-jährige Leutnant Reto von Rotz folgt am 1. Januar 2023 auf Marco Burch, der nach acht Jahren als Kommandant zurücktritt.

Reto von Rotz ist ab 1. Januar 2023 Kommandant der Kernser Feuerwehr. Bild: PD

Acht Jahre lang hat Marco Burch die Kernser Feuerwehr «mit sehr viel Sorgfalt und Einsatz geführt», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung und gibt bekannt, dass Burch per 31. Dezember 2022 als Kommandant der Feuerwehr Kerns zurücktritt. Er steht der Feuerwehr aber weiterhin als Offizier zur Verfügung.

Der Feuerwehrrat hat sich mit der Nachfolgeregelung befasst. Gestützt auf den Antrag des Feuerwehrrats, hat der Einwohnergemeinderat den 36-jährigen Leutnant Reto von Rotz aus Kerns zum neuen Feuerwehrkommandanten per 1. Januar 2023 ernannt. «Reto von Rotz ist ein erfahrener und geschätzter Feuerwehroffizier. Er verfügt über die notwendigen Ausbildungen, um die Feuerwehr Kerns als Kommandant zu führen», so die Gemeinde weiter. Marco Burch wird für sein wertvolles Wirken herzlich gedankt. Reto von Rotz wird viel Erfolg in dieser wichtigen Funktion gewünscht.