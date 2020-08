Kerns setzt bei Schulen auf Strategie «Weiterbauen» Am 27. September wird an der Urne über einen Planungskredit von 920000 Franken abgestimmt.

Die Schulen in Kerns haben zu wenig Platz. Bild: Robert Hess (Kerns, 18. August 2020)

Bis August 2024 soll in Kerns ein Schulraumprojekt mit einem Investitionsvolumen von rund 18,3 Millionen Franken realisiert sein. Weshalb ein solches Generationenprojekt? – Der Schule Kerns steht heute zu wenig Raum für einen zeitgemässen Unterricht zur Verfügung. Die Schülerzahl ist innerhalb der vergangenen zehn Jahre von 650 auf 780 angestiegen. «Tendenz steigend», sagte Gemeinderat Pius Hofer, Vorsteher des Departementes Bildung, Kultur und Sport, am Dienstag zu Beginn der Gemeindeversammlung. «Prognosen gehen von 860 Schülerinnen und Schüler im Jahre 2033 aus», so Hofer weiter.

Nicht nur die steigenden Schülerzahlen fallen ins Gewicht, es besteht auch ein Mangel an Gruppenräumen, multifunktionalen sowie Fachräumen. Raummangel besteht ferner bei den Arbeitsplätzen für die Lehrpersonen sowie im Angebot der schulergänzenden Tagesstrukturen, heisst es in der Botschaft des Gemeinderates zur Urnenabstimmung vom 27. September.

Für die Lösung der Raumprobleme habe sich der Gemeinderat aus den drei Varianten «Weiterbauen», «Erneuern» und «Erweitern» für die erste entschieden, erklärte Vizepräsidentin Diana Zumstein-Odermatt vor den rund 150 Anwesenden.

Das bedeutet der Entscheid des «Weiterbauens»

Das heisst: «Bestehende Schulbauten sind um die pro jeweilige Stufe benötigten Geschoss­flächen zu erweitern; beste­hende Gebäude werden nach Bedarf gemäss Möglichkeiten aus­gebaut; die nötigen Instandhaltungsmassnahmen an beste­henden Bauten werden vor­genommen, und durch die Mass­nahmen kann eine klare Struktur der verschiedenen Schulstufen gewährleistet werden.»

Konkret: Neubau eines Primarschulhauses und ein Anbau ans Schulhaus Sidern. Weiter sind ein Anbau ans Schulhaus Zentrum, der Umbau des Schulhauses Büchsmatt, der Umbau im Erdgeschoss des Schulhauses Dossen sowie interne Raum­anpassungen vorgesehen. Die Gesamtplanung soll 920000 Franken kosten. «Das alles hat seinen Preis», sagte Gemeindevizepräsidentin Diana Zum­stein­-Odermatt.

Investitionsvolumen von 18,3 Millionen

Der Gemeinderat rechnet mit einem Investitionsvolumen von 18,3 Millionen Franken. Unabhängig davon fallen bis 2033 rund 9,7 Millionen Franken an Unterhalts- und Instandset­zungs­kosten an.

Diese Schulinvestitionen könnten ohne Steuererhöhung verkraftet werden, sagte der Ge­meindepräsident Beat von De­schwan­den. Laut Abstimmungsbotschaft sind die 18,3 Millionen Franken Bestandteil des Investitionspaketes von total 65 Millionen Franken, das der Gemeinderat für die kommenden 30 Jahre mit durchschnitt­lichen Abschreibungen von jährlich 1,73 Millionen Franken prognostiziert, was ohne Steuererhöhung verkraftbar sei. Weil die Gemeinde in den vergangenen Jahren eher wenig investiert habe, verfüge sie heute über ein Eigenkapital von rund 13 Millionen Franken.