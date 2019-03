Kerns wurde zum Disney-Land Das Motto von Ehrengugger Myri I. war ein Volltreffer. Elf Familien- und Kindergruppen verzauberten das Dorf gemäss ihren Vorstellungen. Robert Hess

Kinderfasnacht Kerns mit Umzug und Prämierung: Aus Sachseln war diese Jäger-Gastgruppe angereist. (Bilder Robert Hess, 4. März 2019)

Offenbar hatte die Kernser Fasnachts-Chefin 2019 auch einen besonders guten Draht zu Petrus, denn die Regenschleusen schlossen sich, der Wind war erträglich, und im Verlaufe des Nachmittags liess sich gar die Sonne blicken. So konnten nach dem Umzug auch die traditionellen Spaghetti im Trockenen serviert werden. Auf eventuelle Beziehungen zum obersten Wettermacher angesprochen, meinte Walter Reinhart schmunzelnd: «Aus irgendeinem Grunde hat man mich ja schliesslich seinerzeit zum Ehrenpräsidenten gewählt!»

Für die Jury war es eine knifflige Aufgabe, die besten Nummern zu erküren und mit Prämien zwischen 80 und 400 Franken zu belohnen. Viele originelle Ideen und viel Arbeit und Liebe zum Detail steckten hinter den einzelnen Sujets. Denn die meisten wollten ja wirklich für einen Tag Kerns zum Disney-Dorf machen. Am Umzug machten nicht weniger als 300 Teilnehmer mit.

Besonders schöne Kindergruppe

Beim Fotofinish entschied schliesslich ein einziger Punkt über Gold und Silber für die beiden Top-Nummern. Den Sieg holten sich die «Wald Disney Chärwaldräuber» mit 312 Punkten vor «Entenhausen» mit 311 Punkten. Nicht bewertet wurden die vier teilnehmenden Guuggenmusigen Arvihyler Kerns, Dörfligeister Ramersberg, Gibel Guuger Lungrä und Chieferschüttler Giswil. Doch was wäre ein Fasnachtsumzug und das anschliessende Konzert-Programm auf der Dorfbühne ohne eine tolle Guuggenbegleitung.

Die einzige teilnehmende Kindergruppe war natürlich zugleich auch die Siegerin, doch «Daisys Candy Bar» war so schön gemacht und wurde am Umzug so liebevoll präsentiert, dass die beiden Mädchen den Siegespreis mehr als verdient haben:

Die Kindergruppe Daisys Candy Bar.