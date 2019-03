Kernser Bäckerin darf nach Russland Die Kernserin Sonja Durrer, Schweizermeisterin im Bereich Bäckerei-Konditorei, nimmt an den World Skills 2019 teil. Sie machte an den diesjährigen SwissSkills den 1. Platz.

(pd) Bis im August wird Sonja Durrer zusammen mit der Bäckerei-Fachschule Richemont in Luzern zusammen arbeiten. Sie wird sich dort mit ihrem Coach Urs Röthlin, auf die Fachaufgaben vorbereiten, die an den World Skills gefordert werden. Diese finden vom 22. bis 27. August im russischen Kazan statt.

An den Swiss Skills in Bern im vergangenen September mussten im Bereich Bäckerei-Konditorei-Confiserie zum Thema Märchenwelt anspruchsvolle Wettkampfaufgaben gelöst werden. In der Fachrichtung Bäckerei-Konditorei stellten die Kandidaten Brote, Kleingebäcke, tourierte Hefeteiggebäcke, Hefesüssteiggebäcke sowie ein Schaustück her.

Die neu gekürte Schweizermeisterin wuchs in Kerns auf. Sie lebt mit ihren zwei Geschwistern dort auf einem Bauernhof. So kam sie früh in Kontakt mit Backen und Kochen. Darum war schnell klar, in welche Richtung die Berufsbildung gehen soll. Sonja Durrer absolvierte ihre Lehre in Stalden bei Beck Berwert, einem traditionellen Familienbetrieb in der 4. Generation. Alle Artikel werden von Grund auf selber aus naturbelassenen Rohstoffen hergestellt. Sonja Durrer schloss ihre Abschlussprüfung mit Ehrenmeldung und einer Note von 5.8 ab.

Ihr Coach Urs Röthlin ist Leiter Bäckerei und Feinbäckerei in der Fachschule Richmeont Luzern. Seit 2015 betreut er die Kandidaten der WorldSkills.