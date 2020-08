Kernser Bekenntnis zum Hallenbad

Korporationsversammlung

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung genehmigten die Kernser Korporationsbürger und -bürgerinnen zwei Kreditanträge im Zusammenhang mit den Skipisten auf Melchsee-Frutt. Für die Verbesserung der technischen Beschneiung im Bereich der Oberen Frutt wurde ohne Gegenantrag ein Kredit von 330 000 Franken genehmigt. In diesem Gebiet sollen erdverlegte Wasserleitungen die bisherigen oberirdischen Leitungen ersetzen und ergänzen.

Ebenfalls ohne Gegenantrag wurde ein Kredit von 275 000 Franken genehmigt für die Neubeschaffung automatischer

Lawinen-Sprenganlagen beim Skilift Balmeregg im Bereich Melchseestock. Genehmigt wurden ferner die Jahresrechnungen 2019 der Betriebe der Korporation Kerns. Laut Korporationspräsident Markus Ettlin schliessen diese Rechnungen mit einem Gewinn von 1,5 Millionen Franken ab (Ausgabe vom 15. April). Wegen Corona und dem vorzeitigen Saisonende schätzt man rund 800 000 Franken weniger Verkehrsertrag. Genehmigt wurden weiter die Jahresrechnungen der Betriebe der Alpgenossenschaft Kerns a.d.st. Brücke.

Korporation Kerns hat keine Fusionsabsichten

Im Anschluss an die Behandlung der ordentlichen Traktanden legte Korporationspräsident Ettlin «grossen Wert auf die Richtigstellung», dass die Korporation «kein strategisches Ziel einer Fusion oder eines Zusammenschlusses mit andern Bergbahnen» verfolge, wie es in den Medien immer wieder dargestellt werde. Der Korporationsrat habe der Realisierung einer Machbarkeitsstudie zugestimmt, diese auch mitfinanziert, «und dahinter steht der Rat nach wie vor».

Aber diese Studie betreffe die Zusammenarbeit in der

Erlebnisregion Engelberg-Titlis, Melchsee-Frutt und Meiringen-Hasliberg. Einen möglichen Nutzen daraus könne man zu gegebener Zeit prüfen, meinte Ettlin, «aber ein Zusammenschluss ist für uns kein Thema». (rh)