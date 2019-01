Kernser Jodler präsentieren ihre neue CD Nach genau 15 Jahren bringt der Jodlerklub Fruttklänge einen neuen Tonträger heraus. Die CD-Präsentation ist ins Neujahrskonzert vom Samstag eingebettet.

Der Jodlerklub Fruttklänge bei seinem Jubiläumskonzert. (Bild: Monika van de Giessen (Kerns, 15. September 2018))

Der 1943 gegründete Jodlerklub Fruttklänge Kerns blickt auf ein bewegtes Jubiläumsjahr zurück. Das 75-jährige Bestehen wurde mit diversen Anlässen und Konzerten gefeiert. Ein Höhepunkt bildete das Jubiläumskonzert von Mitte September mit Gastformationen aus allen fünf Teilgebieten des eidgenössischen Jodlerverbandes.

Nun laden die Kernser Jodler am kommenden Samstag, 12. Januar, zum «krönenden Abschluss des Jubiläumsjahres ein», wie sie selber in einer Mitteilung schreiben. Auf dem Programm steht das Neujahrskonzert in der Pfarrkirche. Aber nicht nur. An diesem Abend stellt der Klub auch seine neue CD vor. Im Rahmen des Konzertes ist der Tonträger für 25 statt 28 Franken erhältlich, heisst es in der Mitteilung der Jodler weiter.

Am Neujahrskonzert wollen die Jodler gemeinsam mit dem Publikum nochmals auf das ereignisreiche Jahr zurückschauen. Als Mitwirkende auf der Bühne sind beim Abschluss des Jubiläumsjahres folgende Formationen mit von der Partie: natürlich die Gastgeber sowie das Jodlerduett Geschwister Andrea und Petra Rohrer, das Ländlertrio Ächerli­gruess, das Alphornduo Peter und Sepp, Kerns, das Alphorntrio Gräfimatt, Kerns, und als Gastformation die Jodlerfamilie Renggli, Bramboden. Nach dem Konzert wird in der Festwirtschaft in der alten Turnhalle für Tanz, Unterhaltung und das leibliche Wohl gesorgt. (pd/om)