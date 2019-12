Kesb Obwalden stellt sich und ihre Arbeit vor Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kesb stellt ihre Aufgaben in einem neugestalteten Flyer vor und zeigt auf, wie sie arbeitet.

(mvr) Die Informationen liegen bei den Gemeindekanzleien, bei Beratungsstellen und in Arztpraxen auf. Man wolle damit auch Hemmungen abbauen, zum Wohl Betroffener mit der Kesb in Kontakt zu treten. Denn schutz- und hilfsbedürftige Kinder und Erwachsene seien auf mutige Menschen angewiesen, die untolerierbare Zustände melden.

An der letzten Kernser Gemeindeversammlung hatte Kesb-Leiterin Monika Keller informiert, dass derzeit 137 Kinder und 329 Erwachsene betreut würden, was bezogen auf die Bevölkerung wenig sei. Pro Jahr erhalte die Stelle 120 bis 150 Gefährdungsmeldungen. 530 Personen hätten derzeit einen Vorsorgeauftrag deponiert. Solche könne man für 90 Franken bei der Kesb hinterlegen, zu Hause an einem sicheren Ort aufbewahren oder einer Vertrauensperson übergeben.