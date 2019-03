Alpnacher Kindergartenprojekt wird redimensioniert Nach dem abgelehnten Neubau eines Kindergartens will die Gemeinde das Projekt von den Durrer Architekten überarbeiten lassen.

(pd/mvr) Damit könnten viele Grundlagen weiter genutzt und das erworbene Wissen zu Erschliessung und Provisorien einfliessen, teilt die Gemeinde mit. Man halte an acht Schulräumen fest, setze aber auf eine kostengünstige Bauweise, verkleinere den gedeckten Aussenbereich und ändere die Dachform ab. Zudem würden die Glasflächen im Erdgeschoss reduziert. An der Gemeindeversammlung vom 23. Mai will man über den Stand der Arbeiten informieren. Das Volk lehnte vergangenen November einen Kredit von 5,6 Millionen Franken mit 1202 zu 984 Stimmen ab.