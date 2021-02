Kirche Patres unterstützen Obwaldner Pfarreien Die Franziskaner Mihai Perca und Reto Davatz sind neu als priesterliche Mitarbeiter in Sachseln und Kerns tätig.

Die Franziskanerpatres Reto Davatz (links) und Mihai Perca helfen in den Pfarreien von Kerns und Sachseln aus. Bild: Robert Hess (Flüeli-Ranft, 6. Februar 2021)

Der Kirchgemeinderat Sachseln hat Pater Mihai Perca in einem 50-Prozent-Pensum zum priesterlichen Mitarbeiter der Pfarrei Sachseln gewählt. Daniel Durrer wird weiterhin zu 100 Prozent als Pfarrer von Sachseln tätig sein. Pater Mihai «ersetzt» sozusagen die Leistungen des Wallfahrtspriesters Pater Josef Rosenast in der Pfarreiseelsorge. Die Kaplanenstelle im Flüeli ist seit längerer Zeit vakant. Pater Mihai hat bereits regelmässig Gottesdienstaushilfen in Sachseln und im Flüeli geleistet. Schwerpunkt seiner Arbeit wird die Seelsorge im Flüeli sein. Der 33-jährige Rumäne wohnt seit 2018 in der Gemeinschaft der Franziskaner im Flüeli. Während fünf Monaten war er als Praktikant in der Pfarrei Beckenried tätig. In den letzten Jahren hat er intensiv Deutsch gelernt.

Mangel an Ordensleuten und Priestern

«Es gibt mehrere Gründe, warum ich zu den Franziskanern ins Flüeli gekommen bin», sagt Pater Mihai im Gespräch mit unserer Zeitung und führt aus, «einer der Gründe ist der Mangel an Nachwuchs der Ordensleute und Priester in der Schweiz. In Rumänien hingegen haben wir immer noch recht viele Eintritte in den Orden. Da wir Franziskaner ein Weltorden sind, pflegen wir untereinander viele Kontakte und können uns nach Bedarf gegenseitig helfen.»

Die Patres vor Ort, Xavier Tachel, Damian Menneman und Klaus Renggli seien mittlerweile im Pensionsalter, so Pater Mihai. Sie hätten eine Schule geführt und als Seelsorger in den Pfarreien der Umgebung ausgeholfen. «Mir wurde klar, dass diese priesterlichen Dienste weiterhin gefragt sind und es auch andere Möglichkeiten gibt, sich einzusetzen und entfalten zu können. Die Ordensprovinz von Rumänien hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, in die Schweiz zu gehen. Den Ort habe ich nicht selber gewählt, den haben die verantwortlichen Ordensoberen der Kustodie Schweiz-Österreich bestimmt.»

«Gott hat mir eine neue Heimat gegeben»

Sichtlich erfreut sagt er: «Ich sehe mit dem Wechsel von Rumänien in die Schweiz auch Gottes Wille. Er wollte mir eine neue Heimat geben. Heimat zu haben, ist etwas Wunderbares. Viele Schweizer verbinden Heimatgefühl mit schneebedeckten Bergen, grünen Hügeln, Kuhweiden und geraniengeschmückten Bauernhöfen. In Obwalden gefällt es mir sehr gut. Es ist für mich jetzt die neue Heimat. Zu Beginn meines Aufenthaltes gab es immer wieder Momente und Zeiten, in denen ich das Fremdsein spürte. Aber je besser ich die Menschen und die Kirche kennen lernte, desto echter und tiefer wurde meine Beziehung zu den Menschen, zur Natur, zum Leben überhaupt und desto beständiger wird langsam das Gefühl von Heimat.»

Reto Davatz ist seit 2018 im Flüeli

Der Franziskanerpater Reto Davatz kam im August 2018 aus den USA in die Schweiz. In Winterthur geboren, wanderte er mit seinen Eltern mit zweieinhalb Jahren nach Montreal aus. Es zog ihn aber später immer wieder in die Schweiz. Es war seine Hoffnung, als Mitbruder der Franziskanergemeinschaft in sein Geburtsland zurückkehren zu können. Nach seinem letzten Einsatz in Atlanta (USA) kam er ins Obwaldnerland, nach Flüeli.

Der 45-jährige Franziskaner Pater Reto Davatz hat schon öfters in Kerns Gottesdienst gefeiert. Seit diesem Jahr hat er ein Arbeitspensum von 25 Prozent. Dadurch entspannt sich die Suche nach Aushilfen für die priesterlichen Dienste, und gleichzeitig kann die Kirchgemeinde Kerns Walter Bucher weiter entlasten, was ihm entgegenkommt. Pater Reto Davatz kann auch für die Spendung der Krankensalbung oder die Hauskommunion angefragt werden. Er feiert jeden Sonntag die Messe im Kernser Altersheim Huwel. Es ist auch geplant, dass er für Taufen, Beerdigungen und Hochzeiten verantwortlich ist. Als Priester steht er auch für die Beichte zur Verfügung.

Seit bald einem Jahr ist Pater Reto Davatz Guardian der franziskanischen Gemeinschaft – als Nachfolger von Pater Klaus Renggli. «In dieser Eigenschaft kümmere ich mich um die Bedürfnisse der Gemeinschaft und leite die Kapitelsitzungen, in denen wir Entscheidungen darüber treffen, wie wir unser besonderes Charisma am besten leben können», so Guardian Davatz. Im Flüeli befindet sich eine von zwei Gemeinschaften der Franziskaner in der Schweiz. Sie ist grösser als diejenige in Freiburg.