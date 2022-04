Kirchgemeinde Alpnach Rechnung 2021 schliesst besser ab als budgetiert Die Alpnacher Kirchgemeindeversammlung wird sich mit einigen Neuwahlen beschäftigen. Es stehen eine Ersatzwahl in den Kirchgemeinderat und eine in den Pfarreirat an.

Die Kirche von Alpnach. Bild: OZ

Die Alpnacher Kirchgemeindeversammlung kann über ein positives Rechnungsergebnis befinden. Gleichzeitig wird es am 16. Mai auch um eine Ersatzwahl in den Kirchgemeinderat und in den Pfarreirat gehen. Kirchgemeinderat Franz Waldispühl hat seinen Rücktritt eingereicht. Er war seit 2016 Finanzchef des Kirchgemeinderats. Ebenso muss für die ausscheidende Heidi Hollenstein-Haag ein neues Mitglied in den Pfarreirat gewählt werden. Heidi Hollenstein wirkt seit dem Jahr 2000 im Pfarreirat. Der Kirchgemeinderat bedauert die beiden Rücktritte. Die Ersatzwahlen finden anlässlich der Kirchgemeindeversammlung statt.

Finanzchef Franz Waldispühl kann die Jahresrechnung 2021 mit einem positiven Abschluss präsentieren. Der Ertragsüberschuss beläuft sich auf 15'353 Franken. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 9850 Franken. Somit resultiert eine Verbesserung um 25'203 Franken.

Einem Gesamtertrag von rund 1,715 Millionen Franken stehen Aufwendungen von rund 1,699 Millionen Franken gegenüber. Ohne die ausserordentlichen Buchungen wären die Aufwendungen um 1793 Franken tiefer ausgefallen als budgetiert. Sie liegen nun 33'761 Franken über dem Budget. Alle Erträge liegen zudem um 58'964 Franken über dem Budget. Beim Steuerertrag konnte gegenüber dem Budget eine Verbesserung von 89'913 Franken verbucht werden. Weitere nicht budgetierte Erträge konnten für die Michaelskapelle und Zinsen auf die Steuerausstände verbucht werden.

60 Personen gaben den Austritt

Kirchgemeindepräsident Daniel Albert erwähnt in seinem Jahresbericht im Vorfeld zur Kirchgemeindeversammlung, dass der Rat im vergangenen Jahr 60 Kirchenaustritte zur Kenntnis nehmen musste. Die Zahl der Austritte ist seit Jahren steigend. Ein Jahr zuvor waren es sogar 77 Kirchenaustritte. Eine Person ist im Jahr 2021 in die Kirche eingetreten, was auch jederzeit möglich sei, erwähnt Daniel Albert im Jahresbericht.

Wie Kirchgemeinderat Hansruedi Koch schreibt, trat Kirchenchorleiter Josef Kost per 31. Oktober in den Ruhestand. Mit Daniela Brantschen konnte eine junge, versierte Kirchenchorleiterin engagiert werden. Sie ist neu für die gesamte Kirchenmusik der Pfarrei Alpnach zuständig.

Mit Bedauern nahm die Personalkommission von der Kündigung des Religionspädagogen Christian Gwerder Kenntnis. Er hat während sechs Jahren mit grossem Engagement für die Pfarrei gearbeitet. Seine Nachfolge tritt im kommenden Sommer die in Giswil lebende Jasmin Gasser an. Auch der Organist Patrick Erni hat sich entschieden, die Pfarrei auf Ende 2021 zu verlassen. Er hat während zweieinhalb Jahren die Gottesdienste musikalisch umrahmt und dabei mit seinem Improvisationstalent die Besucherinnen und Besucher erfreut. Der neue Organist heisst Ismaele Gatti und wird sein Amt am 1. Mai antreten.

Neuer Vikar könnte Nachfolger des Pfarrers werden

Die Nachfolgeregelung für Pfarrer Thomas Meli hatte das ganze Jahr über höchste Priorität und war Thema an jeder Sitzung, wie Kirchgemeinderat Hansruedi Koch betont. Mit der Wahl des neuen Bischofs Joseph Bonnemain konnten endlich verbindlichere Planungsschritte erfolgen. Wie bereits bekannt ist, erhält die Pfarrei Alpnach mit Joachim Cavicchini (41) per 1. August einen Vikar. Der gebürtige Deutsche wirkt seit 2009 im Seelsorgeraum Berg, zu dem die Schwyzer Pfarreien Wollerau und Schindellegi gehören.

Pfarrer Thomas Meli wird bis Ende November zu 60 Prozent angestellt bleiben, danach wird er sein Pensum auf 20 Prozent reduzieren. Meli wird den Vikar in seiner Aufgabe bis Ende Juli 2024 begleiten. Anschliessend besteht die Möglichkeit, dass Joachim Cavacchini als Pfarradministrator von Alpnach und damit als Nachfolger von Thomas Meli eingesetzt wird.

Am 1. November 2021 waren es genau 200 Jahre seit der Einweihung der Alpnacher Pfarrkirche. Das ganze Jahr über waren verschiedene Jubiläumsanlässe geplant. Einige, wie etwa die Pfarrei-Landsgemeinde oder die Jubiläums-Dorfchilbi mussten aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden. Höhepunkt war die offizielle Jubiläumsfeier vom 1. November mit zahlreichen Gästen, die dank Schutzkonzept abgehalten werden konnte. Das Jubiläumsspiel wurde auf den Herbst 2022 verschoben. Mit 14 Personen wird vom 11. bis 15. Juli die Jubiläumsreise nach Krakau stattfinden.