Kirchgemeinde Lungern Wechsel nach 29 Jahren: Neuer Pfarreileiter stellt sich vor An der Kirchgemeindeversammlung verabschiedeten die Anwesenden einen überaus positiven Rechnungsabschluss. Erfreut ist man in Lungern auch über die Nachfolgelösung des Pfarreileiters.

Kirchgemeindepräsident Edi Imfeld konnte an der kürzlich abgehaltenen Kirchgemeindeversammlung im Pfarreizentrum rund 80 Pfarreimitglieder begrüssen. Zu hören bekamen die Anwesenden von Finanzchef Josef Vogler-Müller ein erfreuliches Ergebnis 2021. Wie es in einer Mitteilung der Kirchgemeinde Lungern heisst, haben folgende Abweichungen vom Budget massgeblich zum unerwartet guten Abschluss beigetragen: namhaft höhere Steuererträge, Minderausgaben durch coronabedingten Wegfall zahlreicher Aktivitäten im Pfarreileben, aufgeschobene Sanierungen bei Kapellen, Friedhofmauer und Grotte. Somit schloss die Rechnung bei einem Ertrag von 902’691 Franken und einem Aufwand von 803’886 Franken mit einem Ertragsüberschuss von 98’805 Franken ab. Die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Lungern genehmigten die Rechnung 2021 einstimmig.

Josef Vogler-Müller, seit letzter Herbstversammlung Kirchenratsmitglied, wurde einstimmig und mit Applaus als Delegierter in den Kirchgemeindeverband Obwalden gewählt.

Nach 29 Jahren: Pfarreileiter feierlich verabschiedet

Dirk Günther wird noch bis Ende Juli dieses Jahres als Pfarreileiter wirken, bevor er in vorzeitige Pension gehen wird. Ganze 29 Jahre ist er, mit kurzem Unterbruch, der Pfarrei Lungern treu geblieben. Der Präsident würdigte sein grosses Engagement für die Pfarrei und wies darauf hin, dass am Sonntag, 3. Juli 2022, ein Abschiedsgottesdienst in der Pfarrkirche Lungern stattfinden wird. Die Versammlung brachte mit einer Standing Ovation den grossen Dank der Pfarreimitglieder zum Ausdruck.

Der Kirchgemeindepräsident zeigte sich erfreut, dass mit Cristinel Rosu eine qualifizierte Persönlichkeit als neuer Pfarreileiter, gefunden werden konnte. Tätigkeitsbeginn ist am 1. August 2022. Cristinel Rosu hat sich an der Kirchgemeindeversammlung persönlich vorgestellt und sich an die Teilnehmenden gewandt.

«Die feierliche Verabschiedung vom sehr geschätzten, langjährigen Pfarreileiter Dirk Günther und die Vorstellung des neuen Pfarreileiters Cristinel Rosu verliehen der Versammlung einen zuversichtlichen und hoffnungsfrohen Abschluss», hält die Kirchgemeinde abschliessend in ihrer Mitteilung fest. (pd/inf)