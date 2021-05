Kirchgemeindeversammlung Swisscom hält am Vertrag für Antenne fest: Kirchgemeinderat stellt sich auf ein Gerichtsverfahren ein An der Kirchgemeindeversammlung erfuhren die Anwesenden, dass die Swisscom weiterhin eine Antenne im Kirchturm erstellen will. Der Kirchgemeinderat will sich aber dagegen wehren.

Die Swisscom hält an ihren Plänen fest, im Kirchturm von Alpnach eine Antenne zu erstellen. Bild: Obwalnder Zeitung (Alpnach, 7. Juni 2018)

Kirchgemeindepräsident Daniel Albert führte am Montagabend aus, dass Swisscom am Vertrag festhalten wolle. Und dies trotz der Kündigung im Februar 2019 und der Annahme einer Einzelinitiative anlässlich der Kirchgemeindeversammlung vom Mai 2019. Dazu Albert: «Das hat sie im April 2021 nach fast zweijährigem Stillschweigen via ihren Anwalt bekräftigt. Der Kirchgemeinderat wird ein Baugesuch für eine Swisscom-Antenne im Kirchturm nicht unterzeichnen. Vermutlich wird dies zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung führen.»

Pfarrhaus erhält zwei Wohnungen

Nachdem Pfarrer Thomas Meli seinen Wohnsitz nach Luzern verlegt hat, steht seit Anfang März das Pfarrhaus leer. Wie Kirchgemeindepräsident Daniel Albert anlässlich der Kirchgemeindeversammlung vom Montagabend in der Pfarrkirche sagte, soll das Pfarrhaus saniert werden. Da sich das Pfarramt seit mehreren Jahren nicht mehr im Pfarrhaus befindet, will der Kirchgemeinderat erreichen, dass nach der Sanierung mindestens zwei separate Wohnungen vorhanden sind. Dies ermöglicht der Kirchgemeinde in Zukunft eine bessere Nutzung des ganzen Hauses. Drei verschiedene Projektstudien sollen ausgearbeitet werden. Im Herbst dieses Jahres werden die Vorschläge präsentiert. Der Kirchgemeinderat hat das Ziel, der Kirchgemeindeversammlung im Frühling 2022 einen Baukredit für die Sanierung zu unterbreiten. Die eigentliche Bauphase für die Sanierung des Pfarrhauses dauert voraussichtlich vom Sommer 2022 bis im Frühling 2023. Eine Zwischennutzung bis zum Baubeginn werde derzeit abgeklärt.

Die Nachfolge von Pfarrer Thomas Meli, hier an einem Festgottesdienst am Weihnachtsmorgen in der Pfarrkirche Alpnach, ist noch nicht gefunden, aber auf gutem Weg. Bild Robert Hess (Alpnach, 25. Dezember 2018)

Für die Nachfolge von Pfarrer Thomas Meli per 1. April 1922 laufen die Verhandlungen mit den zuständigen Stellen im Dekanat und dem Generalvikariat. Bereits im Juni findet ein weiteres Gespräch statt. «Der Kirchgemeinderat ist zuversichtlich, eine Nachfolgelösung präsentieren zu können», betonte Daniel Albert an der Kirchgemeindeversammlung. Für Josef Kost, der in Pension geht, konnte in der Person von Daniela Brantschen, Kriens, eine neue Leiterin des Kirchenchors Alpnach gewonnen werden. Sie ist auch verantwortlich für die Kirchenmusik und sie wird ihre neue Tätigkeit am 1. November 2021 aufnehmen.

Für die St.Michaelskapelle konnte der Vertrag mit der Einwohnergemeinde erneuert werden. Nach 40 Jahren ist dieser am 31. März zwischen der Einwohner- und der Kirchgemeinde abgelaufen. Per 1. April 2021 wurde der Vertrag erneuert und angepasst. Er läuft mindestens zehn Jahre. Einstimmig genehmigten die Stimmberechtigten die Rechnung 2020 der katholischen Kirchgemeinde. Sie schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 3044 Franken ab. Finanzchef Franz Waldispühl erläuterte das erfreuliche Ergebnis. Wir haben am 3. Mai darüber berichtet.

Bereits zum dritten Mal musste die Kirchgemeindeversammlung wegen der Coronapandemie in der Pfarrkirche stattfinden. Präsident Albert skizzierte das vom Kirchgemeinderat erarbeitete Schutzkonzept für die Kirchgemeindeversammlung. Er zeigte sich erfreut, dass trotz der Coronaschutzmassnahmen rund 55 Stimmberechtigte an der Versammlung teilnahmen.