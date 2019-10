Knackige Riffs und harte Grooves in Sarnen Nach ­erfolgreichem Auftakt geht die ­Herbststaffel von Jazz in ­Sarnen weiter. Christoph Riebli

Die Gruppe Soul Departement tritt im Hotel Krone in Sarnen auf. (Bild: PD)

Jazzig war es letzte Woche mit dem Gitarristen Roberto Bossard und seinem Quartett. Am Donnerstag bringen Soul Departement den Funk nach Sarnen. Die Gruppe erweckt den Orgeljazz der Sechzigerjahre zu neuem Leben. Mit Vergangenheitsbeschwörung hat das zweite Konzert der Herbststaffel von Jazz in Sarnen aber nichts zu tun: Marco Figini (Gitarre), Dave Feusi (Sax), Tim Kleinert (Orgel) und Alfred Vogel (Schlagzeug) spielen gekonnt mit Rock- und Popklischees, durchpflügen die Genres, lassen den Blues in vielen Facetten erklingen, streifen Swing, machen halt beim Soul, huldigen Funk und improvisieren über die vertrackten Grooves. Alles mit leidenschaftlichem Spiel und einem Groovegefühl, das seinesgleichen sucht.

Soul Department zeigen, dass neben der orgelzentrierten Version des traditionellen Hammond-Trios auch eine Bandversion möglich ist, bei der alle Musiker gleichberechtigt agieren. Mit ausgefallener Spielweise der Instrumente und ekstatischen Improvisationen über ausgefeilte Rhythmen setzt das Quartett neue Akzente.