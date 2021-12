Knutwil – A2 Auffahrunfall zwischen zwei Autos – zwei Personen verletzt Am Donnerstagabend ereignete sich auf der Autobahn A2 in Knutwil eine Auffahrkollision zwischen zwei Autos. Beide Fahrzeuglenkerinnen verletzten sich dabei und wurden ins Spital gefahren.

Beide Autofahrerinnen verletzten sich beim Unfall. Bild: Luzerner Polizei

Kurz vor 17.30 Uhr am Donnerstagabend fuhr eine Fahrzeuglenkerin auf der Autobahn A2 in Knutwil Fahrtrichtung Süden. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, musste sie ihr Auto zufolge Rückstau abbremsen und anhalten. Dies bemerkte die nachfolgende Autofahrerin zu spät und prallte gegen das Heck des Vorderfahrzeuges.

Beide Autofahrerinnen verletzten sich beim Unfall und wurden durch zwei Teams des Rettungsdienstes 144 ins Spital gefahren. Beide Autos waren nicht mehr fahrbar und mussten abtransportiert werden. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von 15’000 Franken. Zur Fahrbahnreinigung wurde eine Putzmaschine von zentras aufgeboten. (pw)