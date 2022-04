Kolumne «Ich meinti»: Geschichtsbücher als Waffe Geschichtsunterricht als Waffe gegen das eigene Volk: «Ich meinti»-Kolumnist Romano Cuonz betont, wie wichtig eine neutrale Geschichtsforschung ist und erinnert sich an ein lebhaftes Beispiel an seine Zeit als Geschichtslehrer.

Romano Cuonz, Journalist und Schriftsteller aus Sarnen, äussert sich an dieser Stelle abwechselnd mit anderen Autoren zu einem selbst gewählten Thema. Bild: Nidwaldner Zeitung

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine ist allenthalben die Rede von gefährlichen oder wirkungsvollen Waffensystemen. Dabei denkt man an Raketen, Panzer oder gar Atomsprengköpfe. Eine besonders gemeine Waffe, der sich alle totalitären Herrscher bedient haben und noch immer bedienen, vergisst man allzu gerne…

Beginnen will ich mit einer für die grosse Welt eher unbedeutenden, eigenen Erfahrung. Ich war als frischgebackener Geschichtslehrer eben von der Uni gekommen. Voll Begeisterung für die neusten Unterrichtsmethoden diskutierte ich mit Schülerinnen und Schülern über Quellentexte zum Zweiten Weltkrieg und zum Holocaust. Die Jugendlichen waren von dem, was sie erfuhren, zutiefst betroffen. Nur ein Junge versuchte vom ersten Tag an, mit Zitaten aus «Mein Kampf» Hitlers Gräueltaten zu rechtfertigen. Aus lauter pubertärem Trotz. Der Rest der Klasse widerlegte, dank in grosser Zahl vorhandenem Material, Argument um Argument des Aufwieglers. Bis er kleinlaut wurde.

Glücklicherweise unterlag in unserer freien Schweiz in den letzten Jahrzehnten eine uneingeschränkte, neutrale Geschichtsforschung nie einer Zensur. Ganz so selbstverständlich war das aber nicht. Als 2002 eine unabhängige Expertenkommission im Auftrag des Bundesrates, mit einem 22 Millionen Franken Budget, die Wahrheit über die nicht lupenreine Rolle des Schweizer Finanzplatzes in der Zeit der Naziherrschaft untersuchte, erwuchs von bürgerlicher Seite – etwa von SVP-Politiker Maximilian Reimann – Widerstand. Der Bundesrat verteidigte jedoch das Ergebnis des autonomen Bergier-Berichts vehement. Auch wenn neue Erkenntnisse für ihn unbequem waren.

Tatsache ist: Alle gewissenlosen Diktatoren unserer Epoche benutzten – meist schon während ihres Aufstiegs – den Geschichtsunterricht als wirksame Waffe gegen ihr eigenes Volk. Das «Dritte Reich» legte von Anfang an grossen Wert auf die Ideologisierung der Jugend in Freizeitorganisationen und Schule. Nicht zuletzt der nationalsozialistisch verbrämte Geschichtsunterricht half mit, die Jugendlichen und Kinder zu bedingungslosen Anhängern Hitlers zu machen. Zu späteren Soldaten!

Gleich nach Wladimir Putins Ernennung zum Ministerpräsidenten bestimmte der Kreml den «wahren Verlauf von Russlands Historie». Putin forderte, dass die Vergangenheit Russlands an den Schulen künftig nur noch mit einem einheitlichen Lehrbuch unterrichtet werden dürfe. Stalin wurde weitestgehend rehabilitiert, Putin zum Nationalhelden gemacht. Geschichtsfälschung pur! Noch schlimmer: Ab jetzt musste jeder, der die sogenannte «russische Geschichte» anzweifelte, mit einer Gefängnisstrafe rechnen. In China verhält es sich ähnlich: Auch dort schreibt die Partei die Geschichtsbücher.

Totalitäre Regime und ihre Herrscher wissen nur zu gut, wie wichtig es für ihre Machterhaltung ist, dass die Jugend sich keine eigene Meinung bilden kann. Schon kleine Kinder wachsen mit «Geschichtslügen» auf. Und diese sitzen so fest in ihren Köpfen, dass ein Putin, ein Xi Jinping kaum je auf Widerstand stossen.

Zurück zum freien Geschichtsunterricht in der Schweiz: Tragen wir Sorge zu diesem kostbaren Gut. Schon sind Geschichtsstunden zu Gunsten anderer Fächer reduziert worden. Weniger dürfen es keinesfalls mehr werden.

Denn: Ä Waffä, wo där Ukainä am mäischtä chent hälfä, wärid Gschichtsbiächer mid der Waared firs Russischä Volch!