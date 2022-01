Kolumne «Ich meinti»: Blutorangen und Fruchtfleisch «Ich meinti»-Autorin Carmen Kiser suchte sich nach dem letztjährigen alkoholfreien Januar eine neue Herausforderung für 2022. Ganz so streng ist sie aber nicht mit sich, und drückt auch mal ein Auge zu.

Carmen Kiser, Museumskuratorin aus Sarnen. Bild: PD

Der Januar ist die Zeit der guten Vorsätze. Nach der weihnachtlichen Völlerei und viel Sofazeit habe ich Lust, Neues anzupacken. Ich bin bereit für eine der vielen «New year – New you-Challenges», welche die sozialen Medien fluten.

Letztes Jahr habe ich beim «Dry January» mitgemacht und einen Monat lang keinen Alkohol getrunken. Das fiel mir überraschend leicht, es war aber auch etwas enttäuschend. Ich habe weder abgenommen noch war ich weniger müde. Und angesichts der andauernden Pandemie mag ich im Moment nicht auf mein abendliches Glas Wein verzichten, das mir ein kleines bisschen Feiergefühl gibt in einem ansonsten erdrückend eintönigen Alltag.

Meine Challenge dieses Jahr ist der «Veganuary», der vegane Januar. Ich esse schon länger kein Fleisch. Mich rein pflanzlich zu ernähren, ist also kein so grosser Schritt. Trotzdem bin ich froh, während des Veganuarys auf einen fahrenden Zug aufspringen zu können. Infos zum veganen Leben finden sich überall, Rezeptdatenbanken lassen sich nach rein pflanzlichen Menus durchsuchen, und ob bei Lidl, Coop oder im Avec-Lädeli: Werbung und Regale sind voll mit veganen Produkten. Dies macht mich wiederum skeptisch: Wittern die Grossverteiler bloss ein Geschäft? Eine Möglichkeit, der nicht sehr preissensitiven Gruppe der sich bewusst Ernährenden teure Produkte zu verkaufen? Oder zeigen sie Haltung und versuchen, Menschen fürs Pflanzenessen zu begeistern?

Denn Sinn macht eine vegane Ernährung schon. Fürs Tierwohl, für die Umwelt und fürs Klima. Eindrücklich finde ich den Vergleich von Kuhmilch und Milchalternativen: Während für 1 Liter Kuhmilch 248 Liter Wasser benötigt werden und 2,2 kg Treibhausgase ausgestossen werden, kommt 1 Liter Haferdrink (mein pflanzlicher Milch-Favorit) nur auf 3,4 Liter Wasser und 0,6 kg Treibhausgasausstoss.

Mein «Veganuary» läuft bisher ganz gut. Mit grosser Lust stöbere ich nach Rezepten, koche Ungewohntes und probiere Neues. Ich habe veganen Reibkäse getestet (aus Nüssen, wunderbar!), vegane Burger (gut, ausser einer, der genau so schmeckte wie Fleisch – das habe ich schon so lange nicht mehr gegessen, dass mich der Geschmack mehr abgeschreckt als erfreut hat) und vegane Butter (die steht schon lange in unserem Kühlschrank – schmeckt wie Butter, kostet aber weniger). Nur das vegane Raclette habe ich stehen lassen, geschmolzenen Käse mag ich weder mit noch ohne Tierisches.

Ich muss jedoch gestehen, so richtig streng bin ich nicht mit mir. Ich mag nicht lange Zutatenlisten studieren, um zu sehen, ob irgendwo tierische Produkte versteckt sind oder ewig in der Küche stehen, um selber Milch aus Mandeln herzustellen. Und auch auf meinen geliebten Honigsenf möchte ich nicht verzichten. Denn ich meinti: Beim «Veganuary» geht es nicht um Perfektion. Sondern darum, einen ersten Schritt zu tun in Richtung pflanzliche Ernährung. Mit viel Spass am Entdecken und Lust am vielfältigen Geschmack und der Farbenfreude von Pflanzen. Für eine Mahlzeit, eine Woche oder einen Monat. Ganz entspannt.