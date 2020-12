Kolumne «Ich meinti»: Das Glück der kleinen Dinge Kolumnistin Ruth Koch erhielt eine ihr unbekannte Frucht zum Probieren. Diese lässt Saures süss schmecken. Dieser Gedanke gefällt ihr gut; gerade in schwierigen Zeiten müsste man den Effekt der Mirakelfrucht häufiger auf sich wirken lassen, findet sie.

Ruth Koch-Niederberger, Kommunikationsfachfrau aus Kerns, äussert sich abwechselnd mit anderen Autoren zu einem selbst gewählten Thema. Bild: PD

Es war eine ausserordentliche Erfahrung: Wir sassen mit Freunden an unserem grossen Küchentisch. Ein Pflanzenkenner unter ihnen hatte drei kleine, längliche Früchte mitgebracht. Rotglänzend lagen sie zwischen uns. Sorgfältig schnitt er die Beeren in kleine Häppchen und reichte uns allen ein kleines Stückchen. Wir sollen es gut kauen, meinte er geheimnisvoll. Anschliessend zerschnitt er eine Zitrone. Wir schoben uns die Zitronenscheiben folgsam zwischen die Zähne. Ungläubig stellten wir alle fest, dass die Zitrone zuckersüss schmeckte. Kein bisschen war von der Säure zu spüren.

Von der Wunderbeere, auch Mirakelfrucht genannt, hatte uns unser Freund versuchen lassen. Was wundersam wirkte, hat jedoch eine wissenschaftliche Erklärung. Ein Inhaltsstoff der Beere, das Miraculin, lässt saure Dinge süss schmecken. Das Miraculin selbst ist nicht süss, aber es beeinflusst die Geschmacksknospen auf der Zunge. Es bindet sich an unsere Geschmacksknospen und aktiviert die Süssrezeptoren. Saures wird dann als süss wahrgenommen.

Für mich war das Erlebnis mit der Wunderbeere wie eine Offenbarung. Das Unangenehme, die Säure in der Wahrnehmung auszuschalten und dafür das Süsse hervorzuheben, ist doch einfach genial. Tatsächlich wäre es wunderbar, das Unangenehme beiseite zu lassen und nur das Schöne zu sehen, das Süsse zu schmecken, das Angenehme zu fühlen. Leider ist das einfacher gesagt als getan.

Und doch können wir selbst zu unseren Glücksmomenten beitragen. Das Glück liegt in den kleinen Dingen, besagt ein Zitat. In einem anderen heisst es: «Das Glück liegt nicht in den Dingen, sondern in den Menschen.» Ich finde, beides ist richtig. Es braucht den Menschen, der das Schöne in den kleinen Dingen entdeckt und sich daran erfreut. Beispiele gefällig? Das Glitzern im Schnee bei Sonnenschein. Das Geräusch der Regentropfen beim Waldspaziergang. Der Duft des ofenfrischen Brots. Der konzentrierte Blick eines Kindes beim Malen. Oder ein Tanz mit dem Liebsten in der Stube.

Leider ist die Wunderbeere keine heimische Pflanze und gedeiht in unseren Breitengraden nur im beheizten Treibhaus bei tropischer Temperatur. Und zugegeben: Manchmal muss man auch in den sauren Apfel beissen, etwas Ungeliebtes oder Notwendiges erledigen. Darum kommen wir nicht herum. Aber gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es umso hilfreicher, das Schöne in den Dingen zu entdecken. Mit etwas Übung kann es gelingen. Für die Festtage schlage ich Folgendes vor: Greifen Sie zum Feldstecher und fokussieren Sie Ihren Blick auf den geschmückten, beleuchteten Tannenbaum in der Stube. Und freuen Sie sich über die entdeckten Schönheiten!