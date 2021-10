Kolumne «Ich meinti»: Fondue statt Glanz und Gloria Die Sehnsucht nach etwas Glamour hat Kolumnistin Ruth Koch kürzlich auf den Bürgenstock geführt. Der Tag nahm jedoch eine unerwartete Wendung.

«Ich meinti»-Kolumnistin Ruth Koch aus Kerns. Bild: PD

Ob Sie es glauben oder nicht: Es gab eine Zeit, da träumte ich davon, Tänzerin zu werden. Nicht eine Trachtentänzerin, sondern eine jener eleganten Frauen, die in Fernsehshows in Begleitung eines Liveorchesters im wogenden Kleid über die Bühne schweben. Das liegt schon ein Weilchen zurück, genauer gesagt ein halbes Jahrhundert. Aus dieser Träumerei ist offensichtlich, und zu meinem Glück, nichts geworden.

Ab und zu erfasst mich aber die Sehnsucht nach einem klitzekleinen Stückchen Glanz und Gloria doch wieder. Wenn nicht auf der Bühne stehen, dann könnte ich doch auf dem Bürgenstock an der Kaffeetasse nippen wie früher Sophia Loren oder Audrey Hepburn? Die Bar in der Hotellobby des Resorts hatte es mir bereits bei einem früheren Besuch angetan. Damals wurden mein Mann und ich trotz Wanderausrüstung freundlich bedient. Die fantastische Aussicht über den Vierwaldstättersee zusammen mit dem Ambiente rechtfertigen den stolzen Preis für die Getränke. Das wollten wir zusammen mit unseren Freunden geniessen, die sonst in Indien leben. Also zogen wir an einem Herbstnachmittag zu viert los. Voller Vorfreude kamen wir nach unserem Aufstieg von Fürigen her und durch den Schiltwald bei unserem Ziel an.

Blitzblanke Modelle von Porsche, Jaguar, Maserati, Mercedes und Tesla waren vor dem Hoteleingang aufgereiht. Drinnen schritten wir zielstrebig zur Zertifikatskontrolle, schon auf die letzten freien Plätze schielend. Der nette Angestellte liess uns jedoch wissen, dass die Plätze ausschliesslich für Hotelgäste reserviert seien. Wo es denn sonst möglich sei, etwas zu trinken? Vielleicht auf der Terrasse, falls sie geöffnet sei. Oder im Waldhotel, zwar ohne Seesicht. Die Enttäuschung war herb, zumal die Lobby früher auch für unsereins zugänglich war. Zudem war die Terrasse geschlossen. Nur drei junge asiatische Gäste frönten dort in ihren Pelzjäckchen dem Selfie-Sport. Ich fragte mich, ob diese jungen Menschen jemals für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen.

So setzten wir unsere Wanderung fort hinunter in die Ebene von Obbürgen. Die Rinder und Kühe würdigten uns nur kurz eines Blickes, bevor sie sich wieder ihrer Hauptbeschäftigung, dem Weiden, widmeten. Ein geschickt platzierter Kühlschrank bei einem Bauernhof lockte mit Hof- und Käseprodukten. So kam es, dass wir trotzdem ein paar Franken in Obbürgen zurückliessen. Nicht für die Kataris im Bürgenstock-Resort, sondern für ein Fondue im Hofladen. Beim Abstieg via Chlausmatt erinnerte nichts mehr an das galante Treiben auf dem Berg. Nur gelegentlich drang das Heulen eines potenten Automotors von der Bürgenstockstrasse her durch den Wald. Im Balmchäppeli verrieten ein paar Wassertropfen, dass gerade jemand die Topfpflänzchen gegossen hatte. Kurz setzten wir uns hin und freuten uns, dass sich jemand um die kleinen, bescheidenen Dinge kümmert. Bevor die Dämmerung hereinbrach, liessen wir die letzten Höhenmeter bis Stansstad hinter uns.

Der Tag ging zu Ende, ganz ohne Glamour, dafür mit angeregten Gesprächen und einem herzhaften Nachtessen bei guten Freunden. Ich meinti: Was will man da noch mehr?

Ruth Koch