Kolumne «Ich meinti»: Fussballstadionverbot für Kinder? Können Fussballspiele je wieder zum friedlichen Vergnügen für ganze Familien werden? «Ich meinti»-Kolumnist Romano Cuonz glaubt nicht mehr daran.

Romano Cuonz, Journalist und Schriftsteller aus Sarnen. Bild: Nidwaldner Zeitung

An eine Schulstunde im Sarner Benediktinerkollegium erinnere ich mich noch genau. Wir sassen an den Pulten und warteten gespannt darauf, dass unser Deutschlehrer, wie er dies immer tat, den besten Aufsatz vorlas. Diesmal zum Thema «Mein Wochenende». Der Pater nahm ein Heft vom Stapel und rief… meinen Namen. Dann trug er den von mir verfassten, spannenden Matchbericht zum sonntäglichen Fussballspiel des FC Luzern vor. Die von uns verehrten Stars Frey, Wolfisberg, Hahn und Gutendorf hatten gegen den FC Lausanne gewonnen: mit gleich 5:2! Ich platzte fast vor Stolz, als ich meine Reportage hörte. Doch dann die Ernüchterung! Der Pater warf mir das Heft vor die Nase, kniff mich mit der linken Hand in den Oberarm und streckte die hohle Rechte aus. «Fünf Franken Busse», hörte ich ihn sagen! «Für unbewilligtes Überschreiten der Kantonsgrenze.»

Kein Scherz: Die erzkatholische Schule war damals redlich bemüht, all ihre Zöglinge vor den Gefahren der bösen, weiten Welt zu schützen. Deshalb gab es, unter vielen anderen Vorschriften, auch jene, dass keiner den Kanton Obwalden verlassen durfte, ohne zuvor beim schwergewichtigen Rektor eine Erlaubnis dafür eingeholt zu haben. Indessen: Wir wussten nur zu genau, dass es für einen Besuch im Fussballstadion – wo die Fans unter Missachtung des zweiten Gebots Gottes auch mal lauthals über den Schiedsrichter fluchten – ein klösterliches Verbot gab. Wir scherten uns nicht darum. Radelten – heimlich und ohne die obligate Studentenmütze – um den Lopper nach Luzern. Doch wie blöd muss man sein, sich damit in einem Aufsatz noch zu brüsten und gleich Selbstanzeige zu erstatten!

Derlei Verbote und Geldbussen waren damals selbstverständlich. Heutzutage, wo die «Community» nach einem uneingeschränkten «Ja zu Freiheit und Selbstverantwortung» schreit, unvorstellbar! Oder doch nicht? Ich jedenfalls überlegte mir kürzlich ernsthaft, ob wir für unsere Enkel nicht doch wieder ein Fussballstadionverbot aussprechen müssten. Denn, nur noch so könnten wir sie vor Chaoten und Psychopathen mit krimineller Energie schützen. Als vermummte Zürcher in Richtung der GC-Ultras Pyros warfen, mussten Kinder die Flucht ergreifen. Auch, als Luzerner Fans in Schaffhausen heisse Ware dabeihatten oder St.Galler Fanatiker am Luzerner Bahnhof Böller und Petarden zündeten, standen Kinder in der Nähe.

Dass ein Fussballspiel je wieder zum friedlichen Vergnügen für ganze Familien wird, glaube ich längst nicht mehr. Seit bald 25 Jahren böte in der Schweiz ein Hooligan-Konkordat genügend Handhabe für ein hartes Durchgreifen. Dennoch werden verbotene rote Fackeln mit Temperaturen von über 1000 Grad Celsius praktisch zu jedem Match in Stadien geschmuggelt. Fragt man nach Ausschreitungen, warum so etwas möglich sei, bekommt man von Klubverantwortlichen lapidare Antworten wie: «Täter bleiben Täter. Unsere legalen Möglichkeiten bleiben beschränkt.» Faule Ausreden: Die weitgehend funktionierende Kontrolle der Covid-Zertifikate beweist hinlänglich, dass eine Identitätskontrolle auch bei Fussballspielen technisch machbar wäre.

Traurig, dass es friedliche Fans bald nicht mehr verantworten können, ihre Kinder an einen Fussballmatch mitzunehmen. Nur wegen ein paar vermummter Idioten, denen niemand das Handwerk legen will. Eine unheilige Allianz: «D Verlirär bruichid Facklä, dermit mä si uberhaipt gwaaräd und fir diä, wo’s toled, isch s Gäld alls runds.»