Kolumne «Ich meinti»: Wiä imä Hampäissi-Huiffä! «Ich meinti»-Kolumnist Romano Cuonz ruft dazu auf, das alte Jahr abzuhaken und sich aufs neue zu konzentrieren: Denn dieses beinhaltet eine besondere Zweier-Kombination.

Romano Cuonz, Journalist und Schriftsteller aus Sarnen. Bild: Luzerner Zeitung

«Guten Tag, Herr Jona: Gemäss unseren Informationen haben Sie am 17. Dezember 2021 ein Ereignis besucht, an dem eine oder mehrere Personen anwesend waren, die darauffolgend positiv auf Sars-CoV-2 (Coronavirus) getestet worden sind. Bitte füllen Sie das folgende Online-Formular aus, damit wir Ihnen weitere Anweisungen zukommen lassen können.» So weit, so (un)gut! Nur: «Herr Jona», an den das Schreiben ging, ist ein Erstklässler und das Ereignis, das er besucht hat, eine Berner Primarklasse, wo er eben das ABC lernt. Als ich das las, schoss mir durch den Kopf, was Asterix und Obelix immer wieder zu sagen pflegen: «Die spinnen, die Römer!» Klar: Die Pandemie findet im digitalen Zeitalter statt. Und doch: Ist so was nicht ein Beweis dafür, wie der allgegenwärtige – von Informierten wie Ignoranten befragte und zitierte – Supercomputer auch einmal am Ende seines Lateins ist? Er kann zwar vieles, nur selbst zu denken vermag er nach wie vor nicht.

Und genau heute, wo ich mir derlei Gedanken mache, geht das ohnehin «spintige» Coronajahr 2021 zu Ende. Wenn ich nur schon an all die neuen Begriffe denke, die es kreiert hat: Social Distancing, Superspreader, Spuckschutz-Tischabtrenner, Shutdown/Lockdown, 7-Tage-Inzidenz, FFP3-Maske, Übersterblichkeit und, und, und. Epidemiologen und Experten schossen wie Pilze aus dem Boden. Fast täglich präsentierten sie uns neue Studien, und oft widersprach die eine der andern. Von Skeptikern wurden in Social Media apokalyptische Szenarien durchgespielt, die Normaldenkenden aufs Gemüt schlugen. Und erst die haarsträubenden Geschichten dazu! Allein an den letzten drei Tagen des alten Jahres: «Intercity-Passagier ohne Maske greift eine besorgte Frau an.» «Schweizer Eishockey versinkt im Corona-Chaos – fünf Mannschaften in Quarantäne.» «Tausende Ferienwütige feiern die Weihnachtstage bei Partys auf Mallorca – ohne Masken und Abstand.» Bei solchen «Bad News» sind mir Werbepausen mit Schneemonster Nevi und seiner Tierliebe zu einem Eichhörnchen oder mit der zu Tränen rührenden Drohne Robin, die einsame Menschen zusammenbringt, beinahe wieder sympathisch: «Für mich und dich» und «Lassen wir niemanden alleine!» Obschon: so etwas angesichts endloser Flüchtlingsströme …, doch lassen wir weitere Erziehungsmassnahmen.

In dieser Pandemie benehmen wir Menschen uns ohnehin «wiä imä Hampäissi-Huiffä». Tritt eine höhere Macht mit dem Schuh zerstörerisch gegen den sorgsam errichteten Hügel, beginnt bei den Tierchen gleich ein doppelt und dreifach emsiges Treiben. Mit Erde, Pflanzenfasern und Harz wird in Windeseile geflickt, was kaputt ist. Bis der nächste Tritt (oder hier besser die nächste Variante?) sie wieder auf Feld eins zurückwirft.

Doch vergessen wir nun das alte Jahr, und begrüssen wir das 2022 mit Zuversicht. Immerhin beinhaltet es gleich drei Zweier! Im Fernen Osten steht die Zwei für Yin und Yang. Für Menschen, die unterschiedliche Sichtweisen akzeptieren und so, trotz Verschiedenheit, in Frieden miteinander leben können. Genau dies wünsche ich allen Leserinnen und Lesern: Äs glickhaftigs und äbä ai fryyns nyyws Jaar!