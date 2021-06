Giswil Korporation lebt Nachhaltigkeit vor Die Sunnäplätzli-Wohnhäuser der Korporation Giswil wurden von Pro Holz Unterwalden ausgezeichnet.

Geschäftsstellenleiter Pro Holz Unterwalden Christoph Aeschbacher, Korporationspräsident Remo Berchtold, Korporationsvizepräsident Remo von Ah, Architekt Bärti Halter, Bauleiter Fabian Wälti, Korporationsrat Daniel Enz und Sandra Amgarten (von links). Bild: PD

(pd/unp) «Sunnäplätzli» – der Name dieser beiden Wohnhäuser mit 15 Wohnungen ist nicht zufällig gewählt. Die Korporation wollte das Potenzial der Sonne voll ausschöpfen. Deshalb wurden beide Dächer komplett mit Fotovoltaikmodulen belegt. Auch beim Baumaterial und der Heizung wurde auf Nachhaltigkeit gesetzt. Geheizt wird mit einheimischem Holz. Die Wohnüberbauung ist am korporationseigenen Wärmeverbund Gorgen angeschlossen. Das innovative Holzbaukonzept besteht aus einer Mischbauweise aus Massivholz- und Holzrahmenbau mit einem hohen Holzanteil aus den eigenen Waldungen der Korporation Giswil. Dafür überreichte Christoph Aeschbacher, Geschäftsstellenleiter von Pro Holz Unterwalden, an der kürzlich stattgefundenen Frühlingskorporationsversammlung das Label «Schweizer Holz».

Gebäude mit eigenen Rohstoffen gebaut

In der Überbauung der Korporation Giswil wurden insgesamt 682 Kubikmeter Holz verbaut. Fast 90 Prozent dieses Holzes stammen aus dem Schweizer Wald und sind in der Schweiz verarbeitet worden. Diese Holzmenge wächst im Schweizer Wald in 33 Minuten wieder nach! Es sind darin rund 500 Tonnen des Treibhausgases CO2 gebunden und somit für Jahrzehnte der Atmosphäre entzogen. Das entspricht ungefähr der Menge, welche 99 in der Schweiz lebende Personen in einem Jahr produzieren. Die Wertschöpfungskette der Korporation Giswil kommt bei diesem Bau besonders zum Tragen, wurde doch sehr viel eigenes Holz verbaut. Der grösste Teil des Rohmaterials Kies für die Betonherstellung kam ebenfalls vom eigenen Grund und Boden. Das Ziel, mit dem eigenen Rohstoff Holz die Gebäude zu bauen, wurde konsequent verfolgt und auch erreicht.

Die grossen Holzabnehmer des Forstbetriebes der Korporation Giswil konnten alle berücksichtigt werden. Somit konnte ein wichtiges Zeichen für die vergangenen und die zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit den Holzabnehmern gesetzt werden.

«Schweizer Holz» ist eine Prestigeauszeichnung

Die Herkunftsbezeichnung «Schweizer Holz» ist eine Prestigeauszeichnung und zugleich auch eine Bestätigung, dass die Korporation Giswil mit dem Neubau der beiden Wohnhäuser im Sunnäplätzli den richtigen Weg beschritten hat – gebaut in Schweizer Holz. Und die Korporation Giswil lebt die Nachhaltigkeit vor mit dem Heizwerk Gorgen, den verschiedenen Fotovoltaikanlagen sowie der neuen Wohnüberbauung Sunnäplätzli.