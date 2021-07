Kultur Das Floss der Unnötigen legt in Engelberg an – Stephan Eicher feiert im Kursaal ein Jubiläum 30 Jahre nach den Aufnahmen seines fantastischen Albums «Engelberg» kommt der Schweizer Künstler zurück an den Ort einer seiner kreativen Höhenflüge.

Stephan Eicher im KKL in Luzern.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 27. Februar 2020)

Stephan Eicher kehrt nach Engelberg in den Kursaal zurück. Vor 30 Jahren liess er genau dort ein komplettes Studio aufbauen und nahm sein neuntes Album auf, das zu seinen allerbesten Werken zählt. «Engelberg» war denn auch nicht das erste erfolgreiche Album von Stephan Eicher, aber es brachte ihn nach Frankreich auch in der Schweiz ganz nach oben. Eichers Version von Mani Matters zeitlosem Klassiker «Hemmige» schlug gewaltig ein, auch der Song «Dejeuner en paix» ist wohl noch vielen bestens im Gedächtnis.

Der damalige Produzent Dominique Blanc-Francard kommt noch heute ins Schwärmen, wenn er sich an die Aufnahmen im Kursaal erinnert. «Der Klang dieser Musiker, dieses Raumes, des von sich selbst verblüfften Stephan … Ich konnte mich nicht erinnern, dass er so stark war und dass wir ein solches Kunststück vollbracht hatten. Diese Platte wurde so schnell und unter so ungewöhnlichen Bedingungen aufgenommen, dass ich nur wenige Erinnerungen an die Aufnahme hatte. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es ein so grosser Erfolg wurde …»

Stephan Eicher 1991 in Engelberg im Kursaal bei den Aufnahmen seines Albums «Engelberg». Bild: PD/Daniel Infanger

Eicher bringt das «Floss der Unnötigen» nach Engelberg

Nun kommt Stephan Eicher also an diesen Ort zurück, um das 30-Jahr-Jubiläum dieses Albums zu feiern und mit seinen Musikern und Technikern etwas von dieser Geschichte wieder aufleben zu lassen. Aber Stephan Eicher wäre nicht Stephan Eicher, würde er sich auf simple Nostalgie beschränken. Das Konzert in Engelberg ist eine der Stationen auf seiner aktuellen Tour «Das Floss der Unnötigen».

Ursprünglich als Freiluftprojekt lanciert, wird dieses mobile Bühnenprojekt teilweise durch Crowdfunding finanziert. Und bisher hat es nur an ganz speziellen Orten Halt gemacht. Gestartet wurde die «Floss»-Tour Ende Mai in einem Weingut in der Region Lavaux. Seit drei Wochen liegt das Floss in Bern im weitläufigen Park eines Herrschaftsanwesens aus dem 18. Jahrhundert vor Anker, die beiden letzten Julitage geht es ins Bergatelier von Heinz Julen nach Zermatt in den Weiler Findeln, der nur zu Fuss auf einem Wanderweg erreichbar ist. Weitere Stationen werden das mystische Gelände der Ecole-Atelier Shanju in der Waadt und der Park der Fondation Beyeler in Basel sein.

Stephan Eicher 1991 in Engelberg. Bild: PD/Daniel Infanger

Kursaal erlebt Renaissance als Auftrittsort der grossen Stars

Engelberg ist die bislang erste Station der Tour in der Zentralschweiz. Und mit der Rückkehr von Stephan Eicher erlebt nun auch der altehrwürdige, wunderbar renovierte Kursaal nach dem Start des Hotels Kempinski Palace im Bereich der populären Musik eine wahrhaft würdige Wiederauferstehung mit einem der kreativsten und bekanntesten Schweizer Künstler, dessen Projekte immer wieder für Aufsehen sorgen. Wer dabei sein will, wenn das «Floss der Unnötigen» in Engelberg anlegt, sollte sich aber beeilen. Der Vorverkauf läuft bereits. Pro Abend gibt es nur 200 Tickets, die wohl schnell ausverkauft sein dürften.