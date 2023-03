Kultur Mit dem zweiten Ich auf der Bühne: «Bekanntester unbekannter Schweizer Musiker» tritt in Sarnen auf Das eine Ich will die Welt retten, das andere lieber ausschlafen. Markus Schönholzer tritt am Samstag mit seinem Programm «Schönholzer & Schönholzer» in der «Krone Sarnen» auf.

Die beiden Ich von Markus Schönholzer kommen nach Sarnen. Bild: PD

Markus Schönholzer bringt am 4. März im Kulturkeller «freeheit» im Hotel Krone Sarnen sein neues Soloprogramm «Schönholzer & Schönholzer» auf die Bühne, ein Solo für zwei. Schönholzer entdeckt zwei Stimmen in seiner Brust. Denn mit auf der Bühne ist auch Schönholzers zweites Ich. Das eine will die Welt retten, das andere lieber ausschlafen. Es beginnt ein Streit um die Sicht der Dinge. Ein Showdown mit Liedern und Ausreden. Wie damals Mani Matter zeichnet Markus Schönholzer seismografisch die feinsten Erschütterungen unseres Alltags auf. Er geizt dabei nicht mit pointierten Liedern und wilden Gedankengängen. Immer ehrlich, stets humorvoll und äusserst musikalisch.

Markus Schönholzer, der «bekannte unbekannte Schweizer Musiker», geboren 1962 in Buffalo, New York, ist ein musikalischer Entdeckungsreisender, der Genregrenzen souverän ignoriert: So schreibt er Werke für Shows, Theater, Musicals, Film und Tanz. Ursus & Nadeschkin, Bliss, die Acapickles, Charles Lewinsky, das sind nur einige der bekannten Namen, für die Markus Schönholzer schon komponiert hat. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Regisseuren und Autoren führte den Komponisten und musikalischen Leiter quer durch die freie Theaterszene, zu den Salzburger Festspielen sowie an die grossen Theaterhäuser in Köln, Berlin, Hamburg, Basel und Zürich und mit seinem ersten Soloprogramm am 4. März auf die kleine Bühne im Hotel Krone Sarnen. (pd/unp)