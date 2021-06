Kultur Zwei Quartierständchen beenden die Zwangspause Nach Monaten des Musizierens im stillen Kämmerlein spielten die Posaunisten der Musikschule Sarnen endlich wieder vor Publikum.

Üben zu Haus, wöchentlicher Posaunenunterricht – teilweise mittels Video – so weit so gut! Aber das «Salz in der Suppe» ist schlussendlich das gemeinsame Musizieren vor Publikum und der Applaus als Dank für ein gelungenes Ständchen oder Konzert. Theo Banz, seit vielen Jahren erfolgreicher Posaunenlehrer an der Musikschule Sarnen, hat natürlich längst begriffen, was seine knapp 15 Instrumentalisten – darunter zwei junge Damen – während der nicht enden wollenden Corona-Zwangspause schmerzlich vermissten. «Wenn das Publikum nicht zu uns kommen darf, gehen wir zu ihm», lautet seine Devise. In diesem Sinne veranstaltete er am vergangenen Donnerstag im Jänzipark-Quartier in Sarnen ein kurzweiliges Konzert, welches von den jüngeren Jahrgängen («OW Bonis») und den fortgeschrittenen Schülern («Trombonis») bestritten wurde.

Die Posaunenklasse der Musikschule Sarnen unter der Leitung von Theo Banz gibt nach langer Pause wieder ein öffentliches Ständchen im Jänzipark. Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 10. JUni 2021)

Heilsame Aufregung im Vorfeld

«Die wollen vor Publikum spielen und die Reaktionen der Zuhörer spüren», gab Theo Banz vor dem Auftritt zu verstehen. Nach dem langen Pandemie-bedingten Unterbruch habe in der Vorbereitung des Konzertes eine heilsame Aufregung geherrscht. «Endlich wieder in der Öffentlichkeit musizieren!» Die fünf jüngeren Bläser eröffneten das gelungene und in allen Teilen unterhaltsame Ständchen mit einer festlichen Fanfare. Es folgten «knackige» Stücke und für das Publikum vor Ort war spürbar, dass die bereits erwähnte Aufregung in musikalische Energie umgesetzt wurde. Als Highlight gaben die «OW Bonis» sogar die spannende James Bond Titelmelodie zu Besten.

Imposante und prächtige Klänge

Nun gesellten sich die «Trombonis» zu ihrem eigenen Nachwuchs und den Zuhörern wurde bewusst, wie imposant und zugleich prächtig der Klang eines stattlichen Posaunen-Ensembles sein kann. Mit «Lollipop», «Wer hat an der Uhr gedreht» und dem «Final Countdown» der Rockband Europe trafen die Musikanten vollends ins Schwarze. Das Programm konnte in qualitativer Hinsicht nur noch von den fortgeschrittenen Instrumentalisten der «Trombonis» gesteigert werden. Als Beispiel dienten unter anderen zwei Stücke, die gegensätzlicher nicht sein konnten: «Bohemian Rhapsody» von Queen und der ländliche Tanz «Use mit – m» des damals in Lungern wirkenden Komponisten Ferdinand Löscher (1842-1904).

Der Leiter Theo Banz mit einem Teil seiner musikalischen Schützlinge. Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 10. JUni 2021)

Theo Banz strahlte im abschliessenden kurzen Gespräch Zuversicht aus: «Man darf jetzt wieder Fussball spielen und schwingen. Ich hoffe, dass wir in naher Zukunft auch wieder anders musizieren dürfen – mit mehr zwischenmenschlichen Kontakten.»