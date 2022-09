Landwirtschaft Tote Jungrinder im Melchtal: Todesursache ist nach Laboruntersuchung klar Eine Laboruntersuchung gibt Aufschluss über Todesursache von drei toten Jungrindern im Melchtal. Klar ist: Eine Raubtier war nicht Schuld.

Der Fall mutete mysteriös an: Ende Juli wurden drei Jungrinder im Melchtal tot aufgefunden. Die Tiere waren äusserlich unverletzt – von Biss- oder Kratzspuren fehlte jede Spur. Nach einer Laboruntersuchung ist nun klar, woran die Tiere gestorben sind. So sei «höchstwahrscheinlich» eine toxische Substanz Schuld am Tod der Tiere, wie das Obwaldner Amt für Landwirtschaft und Umwelt in einer Mitteilung vom Freitag schreibt. Die Beteiligung eines Grossraubtiers könne somit ausgeschlossen werden.

Gefunden wurden die Tiere am 27. Juli auf der Alp Hinterstalden. Besitzer Marco Rohrer kämpft damals den Emotionen. «Es trifft mich hart», sagte der Älpler kurz nach der Entdeckung.

Quelle: PilatusToday

Nach dem Vorfall wurde einem der drei tot aufgefundenen Rinder die Leber entnommen. Diese wurde zur toxikologischen Untersuchung an die Tierärztliche Fakultät in München gesendet, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Laboruntersuchung habe dabei «geringe Rückstände einer toxischen Substanz nachgewiesen, welche höchstwahrscheinlich zum Tod der Rinder geführt hat». Noch ist allerdings unklar, wie die Tiere mit dieser Substanz in Kontakt gekommen sind. Weitere Ermittlungen laufen derzeit. (lga)