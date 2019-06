Lauter Seppis und ein Hans im Korb assen Probe fürs Alptheater ob Stalden

(cuo) «Sie müssen nicht Angst haben, dass ihnen vor lauter Herzschmerz und hochgestochenen Vibrati die Haare zu Berge stehen werden», beruhigt Autor und Regisseur Beppi Baggenstos sein Publikum. Wohl nötig, weil er dieses Jahr unter dem Titel «Soosätunggis» nicht weniger als eine Obwaldner Oper verspricht. Doch würde zum Spektakel wohl eher der Begriff Stammtischoper passen.

Fabian Wieland und Michael Berchtold haben für das Stück schöne Lieder komponiert. Diese streut Baggenstos in eine «eifach glismeti», aber meisterhaft in Szene gesetzte Geschichte ein: Obwalden ist am Boden, weil die Pilger nicht mehr so wie einst pilgern. In der Not hat jemand eine zündende Idee: Kreiert eine neue «Soosä», in die man «Mockä tungget»! Und so kommt Obwalden im Verlauf eines alpinen Opernabends – «Soosä» sei Dank! – wieder «obsi».