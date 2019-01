Lawinenabgänge in Engelberg: Gewaltige Schneemassen donnern ins Tal Am Montagabend sind in Engelberg mehrere Lawinen abgegangen. Die Gemeinde mahnt zu Vorsicht.

(Bild: Beat Christen / Gemeinde Engelberg) (Bild: Beat Christen / Gemeinde Engelberg) (Bild: Beat Christen / Gemeinde Engelberg) (Bild: Beat Christen / Gemeinde Engelberg) 4 Bilder Lawinenabgänge in Engelberg – die Bilder

Am Montagabend sind in den Gebieten Hahnen und Geissberg in Engelberg Lawinen ins Tal gedonnert. Personen kamen dabei glücklicherweise keine zu Schaden. «Die zwei Lawinen haben jedoch gewaltige Schneemassen ins Tal transportiert», teilt die Gemeinde Engelberg in einem Communiqué mit. Aus diesem Grund müsse die Umleitung für den beliebten Winterwanderweg zwischen der Liegenschaft Puschen und dem Gebiet Wasserfall bis auf weiteres aufrecht gehalten werden. Die am Montag angeordnete Umleitung für den Strassenverkehr zum Wasserfall konnte in der Zwischenzeit wieder aufgehoben werden.

Die Gemeindeführungsorganisation hat seit Tagen die aktuelle Lawinensituation im Tal laufend beurteilt und analysiert. Aufgrund dieser Arbeit seien bereits am Wochenende erste Massnahmen getroffen worden. So musste unter anderem die Zufahrt zum Gebiet Wasserfall gesperrt werden.

Appell an Bevölkerung

Die Behörden bitten die Gäste wie auch die einheimische Bevölkerung, sich auch in den kommenden Tagen an die Absperrungen und Weisungen zu halten. Dies gelte sowohl für Fussgänger als auch Autofahrer. Die Gemeindeführungsorganisation werde auch in den kommenden Tagen und Wochen die Situation beobachten und bei Bedarf entsprechende Massnahmen anordnen. Die Gemeinde ruft in Erinnerung, dass die Sperrung von Winterwanderwegen, Loipenabschnitten oder Strassen ausschliesslich zum Schutz der Mitmenschen erfolgen. (pd/rem)