Lehrlinge erneuern Pfad auf dem Langis Das EWO führte vergangene Woche die Lehrlingswoche in der Moorlandschaft Glaubenberg durch. Die Lehrlinge haben den Moorbäerpfad auf Vordermann gebracht.

EWO-Geschäftsleitungsmitglied Lukas von Moos (links) packt mit Lehrlingen an. (Bilder: PD)

(pd/mvr) Zehn Lehrlinge des Elektrizitätswerks Obwalden (EWO), davon drei Netzelektriker, sechs Elektroinstallateure und eine Kauffrau, verbrachten die erste Juniwoche im Schwendi-Kaltbad. Gemeinsam mit einem Betreuer und einem ehemaligen Förster der Korporation Schwendi erneuerten sie den Moorbäerpfad, welcher mit verschiedenen Posten durch die Pflanzen- und Tierwelt der Moorlandschaft Glaubenberg führt.

Die Lehrlinge ersetzten alte Holzpfosten durch neue, reinigten Informationstafeln und platzierten Holzbänke, welche jetzt wieder zum Verweilen einladen. Spezielle Posten wie der «Bärentritt» und die «Baumschule» konnten die Lehrlinge ebenfalls neu herrichten. Der Moorbäerpfad erstrahlt nun wieder in neuem Glanz und ist bereit für die Sommersaison. Mit solchen gemeinsamen Erlebnissen wolle man als Lehrbetrieb den Teamgeist, die Selbstständigkeit und Lösungsorientierung der Lernenden fördern. Jedes Jahr arbeiten die EWO-Lernenden an einem öffentlichen Projekt und engagieren sich so für die Bevölkerung und den Lebensraum des Kantons Obwalden.