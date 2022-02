Leserbrief Bestätigen wir die kompetente und engagierte Arbeit unseres Regierungsrates Christian Schäli mit einer Wiederwahl Zu den Gesamterneuerungswahlen im Kanton Obwalden am 13. März.

Das Bestreben nach sozial verträglicher und lösungsorientierter politischer Arbeit haben wir von Christian Schäli in den letzten 4 Jahren bestätigt bekommen.

Als langjähriger Kantonsrat erlebte ich Christian Schäli als präzis denkenden Ratskollegen und späteren Regierungsrat, mit der Fähigkeit, komplexe politische Fragestellungen schnell zu erfassen und lösungsorientierte Vorschläge zu erarbeiten. Dies mit dem Blick auf das Ganze und immer im Wohl der Obwaldner Bevölkerung. Die zukünftigen sozialpolitischen Herausforderungen im durch die Pandemie sehr stark betroffenen Bildungs- und Kulturdepartement sowie im Gesundheitswesen wie Spitalfrage, erfordern Persönlichkeiten, wie sie Christian Schäli mitbringt.

Als ehemalige Studentin an der PH Luzern, wie auch aktuell als Lehrerin in Sarnen, erlebe ich Christian Schäli als offenen, positiv eingestellten Menschen, der sich für uns Junge besonders in Bildungsfragen einsetzt. Christian Schäli arbeitet mit Freude und ehrlichem Engagement und hat ein offenes Ohr für die Anliegen seiner Mitmenschen.

Als kulturell interessierter und humorvoller Politiker und Familienvater überrascht er immer wieder.

Mit grosser Überzeugung wählen wir deshalb Christian Schäli wieder in den Regierungsrat.

Leo Spichtig, Altkantonsrat CSP Alpnach und

Lena Spichtig, Sachseln