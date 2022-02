Leserbrief Das Ausfüllen der Steuererklärung sollte nicht nur für IT-Spezialisten möglich sein

In diesen Tagen treffen in viele Haushaltungen die alljährlichen Steuererklärung herein. Für viele ältere Menschen ist dies ein Horror, denn sie sollen die Steuererklärung online ausfüllen – wovon viele nur Bahnhof verstehen, denn sie haben weder einen PC noch ein Handy. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als einen Steuerberater zum Ausfüllen beizuziehen, das kostet.

Mir haben etliche ältere Menschen gesagt, sie seien schlicht überfordert von der Digitalisierung, und eine App braucht man teilweise auch noch. Ich frage mich: Ist die Welt nur noch auf junge Leute eingestellt? Dabei sind es meist die älteren Menschen, die zum Teil hohe Steuern bezahlen. Gewisse Banken haben nicht einmal mehr einen Schalter zum Geldabheben und Grossverteiler möchten am liebsten bargeldlose Bezahlung.

Mit den Kreditkarten wissen viele Leute gar nicht umzugehen, meist Junge kommen in die Schulden. Ab Herbst kann man nur noch mit E-Scheinen bezahlen, die ausgedruckt sind. Ist das kundenfreundlich? Ich hoffe, dass gewisse Gemeinden auf einfache Leute und ältere Menschen Rücksicht nehmen – es sind nicht alle IT-Spezialisten.

Walter Grab, Hergiswil