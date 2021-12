Leserbrief Die Planungszone könnte eine lang gehegte Vision realisieren «Obwaldens letzte Getreidemühle steht vor dem Aus», Ausgabe vom 27. September

Die Alpnacher Pfisternmühle. Bild: Romano Cuonz (Alpnach, 15. September 2021)

Mit sehr grosser Freude habe ich von der Publikation im Obwaldner Amtsblatt vom 25. November Kenntnis genommen. Mein «Quasi-Schwager», Nik Wallimann, hat ehemals das Restaurant Pfistern in Alpnach und die Biogetreidemühle betrieben. Nach seinem für alle völlig überraschendem Tod (2014) wurde das Restaurant und die Mühle mit Erfolg weiterbetrieben. Nachdem seine testamentarisch festgelegte Stiftung endlich im Jahr 2021 gegründet wurde, war die grosse Frage: Was passiert mit der Mühle? Ein prominentes Gebäude mitten in Alpnach.

Zusätzliches Plus, die Mühle ist als Ausbildungsbetrieb mit mehrjähriger Erfahrung anerkannt.

Mit der «Planungszone» könnte eine lang gehegte Vision von Nik Wallimann wiederbelebt und aufgenommen werden. Mit Veranstaltungen wie einer Kunstausstellung von Künstlerinnen der Umgebung in der Pfistern, Akrobatik und Filmabenden auf dem Mühleareal hatte er ehemals den Platz kulturell belebt und die jetzige Planungszone verheisst genau solches: die Möglichkeit von kultureller Belebung, von Mischformen von Kleingewerbe, Kultur, Begegnung und Wohnen und gleichzeitig belebendes Dorfzentrum. Er würde sich im Grab umdrehen und jauchzen! Ich hoffe und wünsche sehr in dieser vorweihnachtlichen Zeit, dass die Einwohner/Bürgergemeinde Alpnach die einmalige Gelegenheit, dieses zu verwirklichen, ergreift.

Möglich wäre ein höchst innovativer Mühlenbetrieb, der auf Ausbildung von Müllerinnen und Müllern setzt und das in Verbindung mit anderen Partnerinnen und Partnern wie zum Beispiel die Richemont Fachschule Luzern oder Bio Familia AG, Sachseln, und so weiter.

Oder ganz anders: Die schöne Mühle mit Nebengebäuden wird als Loft für Veranstaltungen, für verschiedenste Kleingewerbe und Läden genutzt, zum Beispiel ein Bioladen mit verschiedensten Mehlsorten. Und weitere innovative Start-up-Betriebe würden die Attraktivität von Alpnach erhöhen. Wunderbare Aussichten!

Susanne Ramsauer, Alpnach