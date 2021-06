Leserbrief Kernfahrbahn taugt nicht als Allheilmittel Zum Artikel «Eltern sorgen sich um Sicherheit» vom 29. Mai.

In Sachseln ist man lang untätig geblieben: Obwohl Trottoirs innerorts für Zufussgehende reserviert sein sollten, wurde toleriert, ja sogar erwartet, dass Velofahrende auf dem Trottoir fahren. Im Allgemeinen ist es unsicher, mit dem Velo auf dem Trottoir zu fahren. Es werden Ausfahrten in Kantonsstrassen über ein Trottoir mit Sichtweiten für Fussgänger bewilligt. Wer da schneller als zu Fuss unterwegs ist, ist somit in Gefahr. Auf der Brünigstrasse durch Sachseln ereigneten sich immer wieder kritische Situationen zwischen Velofahrenden auf dem Trottoir und Fussgängern. Dazu gab es bei den Einmündungen auch schon Unfälle zwischen Velofahrenden, die das Trottoir benutzten, und Automobilisten.

Für die «grottenschlechte Kommunikation» haben sich Projektleitung und Gemeinde entschuldigt und zugegeben, auch beim Einbezug der Schule Fehler begangen zu haben. Noch ungelöst ist aber die Problematik der Kindergärtler, Erst- und Zweitklässler, die weit weg von der Schule wohnen und mit dem Kindervelo zur Schule gehen. Hier wird wohl, bis weitere bauliche Massnahmen getroffen werden können, eine kreative Lösung nötig sein. Um im Allgemeinen die Schulwegsicherheit umfassend und dauerhaft zu verbessern, empfehlen wir ein «Mobilitätskonzept Schule».

Die Frage, ob die Verkehrsinfrastruktur in und um Sachseln einen sicheren Schulweg erlaubt, soll dabei natürlich beantwortet werden. Gäbe es ab Ausgang Dorfkern in Richtung Sarnen anstelle Radstreifen zum Beispiel bergseitig einen Rad- und Gehweg sowie im Dorfkern eine verkehrsberuhigte Zone, dann könnten die jungen Schulkinder aus dem Gebiet Dorni sicher ins Dorf gelangen.

Es ist definitiv nicht so, dass Sachseln vor der Kernfahrbahn ein Verkehrssicherheitsparadies war. Viel mehr hat der Start des Versuchs sehr eindeutig bestätigt, wie herausfordernd die Ausgangslage ist und wie gross die Verkehrssicherheitsdefizite sind. Auch hat die von Fachleuten im Vorfeld des Versuchs erstellte Analyse der Verkehrssicherheit eine ganze Reihe von Mängeln aufgedeckt, insbesondere betreffend Fuss- und Veloverkehr in der Kernzone. Mit nur wenigen Wochen Betrieb wurde bestätigt, dass eine Kernfahrbahn als Allheilmittel nicht taugt und als einzelne und losgelöste Massnahme nicht ausreicht.

Nun ist Einsatz von Gemeinderat und Verwaltung gefragt, damit mittelfristig in Sachseln eine Lösung zur Anwendung kommt, welche weniger Lärm und mehr Lebensqualität sowie mehr Verkehrssicherheit und einen sicheren Schulweg mit sich bringt.



Daniel Daucourt, Präsident VCS-Sektion Ob- und Nidwalden, Stans