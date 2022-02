Leserbrief Staus sind Symptome – Massnahmen sind gefragt! Leserbrief zum Artikel «Tauziehen um Dosieranlage dauert an» (2. Februar 2022) und zum Artikel «Kaum Neues im Engelbergertal» (10. Februar 2022)

Wir stellen fest, dass im Engelbergertal und in Engelberg an Spitzentagen sehr unangenehme und gefährliche Stausituationen entstehen. Die Mobilität wird sehr stark eingeschränkt. Auch der Busverkehr in Engelberg sowie zwischen Büren und Oberdorf wird dadurch beeinträchtigt. Kritisch ist, dass in solchen Situationen trotz tröstender Worte seitens der Regierung Notfalldienste den Einsatzort kaum noch, und falls doch, nur mit grossem Zeitverlust erreichen können.

Erfreulich findet der VCS Ob- und Nidwalden, dass die Nidwaldner und Obwaldner Regierungen gemeinsam nach Lösungen suchen. Aus unserer Sicht können nur mit gegenseitigem Verständnis und in Zusammenarbeit gute Lösungen entstehen und umgesetzt werden. Dafür braucht es aber auch den Willen, diese Probleme anzugehen. Dieser war in den letzten Jahren, gemessen an den Resultaten, nicht wirklich spürbar.

Sowohl in Obwalden wie in Nidwalden wurde viel Aufwand ins Erarbeiten und Verfassen von Gesamtverkehrskonzepten (GVK) gesteckt. Strategisch ist die Sachlage nun in beiden Planungswerken klar: Die Weiterentwicklung des Verkehrs hat nach den Grundsätzen «vermeiden, verlagern und verträglich gestalten» zu erfolgen. Somit sind wir überzeugt, dass nicht nur zeitnah dank Dosierungsanlagen oder Leitsystemen die Lenkung des motorisierten Individualverkehrs nötig ist, sondern auch weitere Massnahmen umgesetzt werden sollten.

Wir sehen unter anderem Potenzial bei den Parkplätzen in Engelberg. Die sogenannten Notparkplätze sind für Touristiker nicht zufriedenstellend, da diese mühsamerweise bereitgestellt werden müssen. Sie werden teilweise dauerhaft betrieben, befinden sich in ungeeigneten Zonen (z. B. Landwirtschaftszone) und sind somit illegal. Wir regen an, die Parkplatzfrage in Engelberg gesamthaft zu betrachten, mit dem Ziel, eine rechtliche, organisatorische und infrastrukturelle Bereinigung durchzuführen. Aus unserer Sicht ist in Engelberg die Zeit für ein zukunftweisendes Verkehrs- und Parkierungskonzepts reif. Schlussendlich ist der Begriff «Notparkplatz» raumplanerisch unbekannt und gehört abgeschafft. Weiter soll die Verlagerung auf den öffentlichen Verkehr stärker gefördert werden. Hier schlagen wir attraktive Angebote und Kombipreise vor, wie dies zum Beispiel in der Region Arosa-Lenzerheide nach dem Motto «Ihr Schneesportticket ist auch ein ÖV-Ticket» der Fall ist. Auf weitere Massnahmen haben wir schon in unterschiedlichen Mitwirkungen (z. B. GVK OW, GVK NW, Masterplan Engelberg) hingewiesen.

Um die Sicherheit der Bevölkerung im Engelbergertal zu gewährleisten, erwarten wir kurzfristig Resultate. Um Klima und Umwelt zu schützen sowie unsere Natur als Grundlage für den Tourismus zu sichern, müssen weitere verkehrsplanerische Massnahmen ebenfalls ergriffen werden. Da sind lösungsorientierte Politiker auf allen Ebenen und in allen Gremien gefordert.

Daniel Daucourt, Geschäftsführer VCS Verkehrs-Club der Schweiz, Sektion Ob- und Nidwalden