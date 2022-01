Leserbrief Systemrelevante Lokalmedien Lesermeinung zur Abstimmung über das Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien vom 13. Februar.

Früher waren es die Grossbanken unseres Landes, heute sind es die kleinen Lokalmedien, denen eine nationale Systemrelevanz zugeschrieben wird. Zu Recht, wie ich meine. Wer würde in Zukunft über die regionalen und lokalen Gesellschaftsthemen so ausführlich und kompetent berichten, wenn nicht die Lokalmedien?

Aber gerade die kleinen, vor Ort agierenden Verlage als Herausgeber unserer Lokalmedien sind es, die in der heutigen Medienlandschaft finanziell im Mark getroffen wurden, als die Werbegelder in die grossen, internationalen Medienportale wie Google, Facebook, und wie sie alle heissen, abgedriftet sind. Das bringt die herausgebenden Verlage – inmitten der digitalen Transformation – in arge Finanznöte, zumal die Werbeinserate ihre grösste Einnahmequelle darstellen. Eine Erhöhung der Abonnementspreise würde keine Kompensation bedeuten, da sie so hoch wären, dass die Leserschaft noch drastischer wegbrechen würde.

Vor diesem dramatischen Hintergrund haben sich Bundesrat und Parlament zu einem Kompromissvorschlag in Form des zur Abstimmung stehenden Medienförderungsgesetzes durchgerungen, das wohl nicht perfekt, aber die mehrheitsfähigste Lösung zur Rettung der kleinen vor Ort tätigen Zeitungen, Lokalradios und Lokal-TV-Sender darstellt. Und wenn die Gegner der Vorlage wie ein Mantra stets betonen, die Grossen bekämen mehr als die Kleinen, so verkennen sie, dass es die grossen Verlage sind, die Sonntagszeitungen herausgeben, und es die grossen Verlage wie CH Media sind, die Lokalzeitungen wie unsere «Obwaldner Zeitung» herausgeben. Wenn wir weiterhin kompetent und vor Ort redigierte Lokalnachrichten aus Obwalden wollen, so müssen wir auch für die auf sieben Jahre begrenzte, strukturerhaltende Staatshilfe einstehen und am 13. Februar ein «Ja» zum Bundesgesetz für ein Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien in die Urne einlegen.

Alex Höchli, Engelberg