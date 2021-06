Leserbrief Wir Obwaldner sollten zu schätzen wissen, was wir an unserer regionalen Luftfahrtindustrie haben Zum Artikel «Regierung soll sich mehr um Lärmschutz kümmern» vom 17. Juni.

Die Innerschweiz ist in der glücklichen Lage, eine leistungsfähige, in der Luftfahrt tätige Industrie zu besitzen. Alleine die Pilatus-Flugzeugwerke beschäftigen 2200 Mitarbeiter, aus total 50 Nationen, davon 134 Lehrlinge. Pilatus ist weltweit der führende Hersteller von einmotorigen Turbopropflugzeugen. Diese Flugzeuge werden sicher gehört über der Zentralschweiz, aber sind wir doch stolz, solch ein Unternehmen in unserer Region zu haben.

Pilatus bekennt sich zum Standort Schweiz, und hat in den letzten Jahren ihr Werk um drei riesige Holzhallen erweitert, die in der Welt seinesgleichen suchen. Beim Bau dieser Hallen konnten gleich mehrere Holzbauspezialisten aus Obwalden mitarbeiten. Auch haben sehr viele Obwaldner mit der Firma Pilatus einen verlässlichen Arbeitgeber gefunden. Allein in der Pilatus-Kantine verpflegen sich täglich mehrere hundert Mitarbeiter. So kann auch das lokale Gewerbe profitieren.

Auf dem Flugplatz Buochs befinden sich weitere in der Luftfahrt tätige Unternehmen: die Alpin-Lift-Helikopter, bekannt für Transportflüge aller Art sowie die Aerolite AG, die medizinische Ausrüstung für Helikopter und Flugzeuge herstellt. Mit den Ruag-Betrieben von Alpnach, Buochs, Ennetmoos, Meiringen und Emmen haben wir auch mehrere hundert Arbeitsplätze in der Militärluftfahrt. Diese Jets und Helikopter hört man wohl am besten, aber diese Unternehmen haben einen klaren Auftrag für unserer Eidgenossenschaft.

Hervorzuheben ist Alpnach als Kompetenzzentrum für Helikopter für die ganze Schweizer Armee. Ein weiterer kleiner Flugplatz ist in Kägiswil, der seit kurzen auch von der in Kägiswil ansässigen Firma Rotex-Helikopter benutzt wird. Diese europaweit tätige Firma benutzt fast lautlose Helikopter, die öfters auch in den Obwaldner Wäldern beim Holzen zu sehen sind.

Auch sind in Kägiswil diverse Segel- und Motorflugzeuge stationiert, die man sicher auch hört und sieht. Die kleinen Viersitzer haben in Sachen Lärm aber grosse Fortschritte gemacht. Wenn man in der «Krone» in Sarnen in der Gartenwirtschaft sitzt, werden die im Landeanflug befindlichen Flugzeuge von den Gästen kaum beachtet.

Also: Wir Obwaldner sollten zu schätzen wissen, was wir an unserer regionalen Luftfahrtindustrie haben. Der Regierungsrat hat die richtige Antwort gegeben. Und den Kantonsräten und Interpellanten wegen Fluglärm über Obwalden rate ich, einmal über die Kantons- und Landesgrenzen zu schauen.

Gerhard Gasser, Flüeli-Ranft