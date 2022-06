Lunger Kleinkraftwerke AG plant Fotovoltaikanlage im Gebirge An der 26. Generalversammlung der Kleinkraftwerke AG Lungern ist die langjährige Sekretärin Lisbeth Wunderli verabschiedet worden.

Nach einem Unterbruch von zwei Jahren konnte die Generalversammlung der Kleinkraftwerke AG Lungern wieder traditionsgemäss im Restaurant Bahnhöfli in Lungern stattfinden. Dies im Beisein von 30 Aktionärinnen und Aktionären, die 1635 Aktienstimmen vertraten. Das freute Verwaltungsratspräsident Andreas Gasser und er sagte, dass der Verwaltungsrat der Entwicklung von neuen Projekten, auch unter dem Aspekt der angespannten Stromversorgung, grundsätzlich positiv gegenüberstehe. «Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass auf dem Gebiet Lungern die Weiterentwicklung von Wasserkraft leider einen schweren Stand hat. So stiess der Bau des Käppeliwerks auf Widerstand.» Zur Erinnerung: Das Kleinkraftwerk Käppeli konnte nicht realisiert werden. Zehn Jahre Investitionen in Zeit und Geld trugen keine Früchte. Der Verwaltungsrat bedauerte dies damals sehr. Die Aktionäre nahmen 2016 davon Kenntnis.

Der Verwaltungsrat der Kleinkraftwerke AG (von links): Mathias Ming, John Sieber, Andreas Gasser, Hans-Heini Gasser und Urban Ming. Bild: PD

«Besser sieht es in der Erstellung von Fotovoltaikanlagen aus», sagte Andreas Gasser und ergänzte: «Der Verwaltungsrat hat eine Machbarkeitsstudie für eine Freiflächenanlage im Gebirge erstellen lassen.» Diese zeige auf, dass eine solche Anlage im hochalpinen Raum auf einer Höhe von rund 2000 Metern über Meer sowohl im Sommer wie auch im Winter einen hohen Wirkungsgrad erreichen könne. Der Verwaltungsrat wird dieses Projekt nun weiterverfolgen und möchte eine Versuchsanlage vor Ort erstellen. «Nach Vorliegen der Resultate aus technischer, wirtschaftlicher und raumplanerischer Sicht werden wir wieder orientieren».

Solides Ergebnis

Die Kleinkraftwerke AG Lungern können auf ein gutes Jahr mit einem soliden Ergebnis zurückblicken. Das Jahresergebnis ermöglichte, mit 347'000 Franken die höchste je vorgenommene Abschreibung zu tätigen. Beide Kraftwerke Mülibach und Schild haben praktisch störungsfrei gearbeitet. Die Unterhalts- und Revisionsarbeiten wurden im vorgegebenen Rahmen getätigt und die Werke sind in einem guten Zustand.

Das Ausgleichsbecken auf der Ochsenalp. Bild: PD

Verwaltungsrat Mathias Ming präsentierte die erfreuliche Jahresrechnung 2021. Im Berichtsjahr 2021 betrug der Stromertrag 576'483 Franken. Die Unterhaltsarbeiten haben die Rechnung mit rund 54'000 Franken belastet, rund 20'000 Franken weniger als im Jahr 2020. Die Energieproduktion wird wie folgt ausgewiesen: Kleinkraftwerk Mülibach 138'409 Kilowattstunden (kWh) und Kleinkraftwerk Schild 3,549 Millionen kWh. Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Gewinn von 99'504 Franken ab. Im Vorjahr belief sich der Gewinn auf 96'590 Franken. Einstimmig wurden der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2021 genehmigt und die Ausschüttung einer Dividende von sechs Prozent beschlossen.

Mehrere tausend Seiten geschrieben

Lisbeth Wunderli hat seit Beginn im Jahr 1995 die Sekretariatsarbeiten der Kleinkraftwerke AG Lungern mit grosser Sorgfalt erledigt. Auf Ende des Jahres 2020 hat sie den Wunsch geäussert, etwas kürzerzutreten und die Arbeiten abzugeben. «In all diesen Jahren hat Lisbeth Wunderli mehrere tausend Seiten geschrieben, kopiert oder drucken lassen. Wenn ich etwas nicht wusste oder nicht sicher war, konnte ich mich auf die nun Scheidende verlassen und sie hat mich wieder aufdatiert. Der Verwaltungsrat und die gesamte Kleinkraftwerke AG Lungern danken dir für deine grosse Arbeit und wünschen dir für die Zukunft alles Gute», betonte Verwaltungsratspräsident Andreas Gasser. Sie musste sich leider für die Generalversammlung entschuldigen und wird das Erinnerungsgeschenk für ihre langjährige Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt erhalten.