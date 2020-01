Lungerer Theater zeigt eine turbulente Komödie um einen Bundesrat Die Theaterlyt Lungrä öffnen den Vorhang zu ihrer neuen Produktion. Am Samstag war Premiere.

Bundesrat Oskar Wyss (Dominik Gasser, rechts) und Wilhelm Köster (Gerhard Halter) diskutieren über Politik. Bild: Birgit Scheidegger (Lungern, 18. Januar 2020)

«Schluss, aus, Ende, ich habe genug. Ich bin der Clown im Bundeshaus. Der eine will Geld, der andere mehr Subventionen, der dritte will mich als Gastredner und der vierte will mich nicht sehen.» Bundesrat Oskar Wyss (gespielt von Dominik Gasser) eröffnet seiner Frau und seinen beiden Töchtern, dass er eine Woche lang alleine verreisen will. Und zwar inkognito. Danach soll seine Familie nachkommen.

Doch ganz so einfach, wie es sich Wyss, der sich kurzerhand in Oski Schwarz umtauft und im Bergdorf Schattenbühl nur ausspannen will, vorstellt, ist das nicht. Anstatt Ruhe findet er in dem Dorf emsiges Treiben vor, denn die Einwohner haben herausgefunden, dass ein Bundesrat das Dorf besuchen will. Für den hohen Gast soll ein dementsprechender Empfang vorbereitet werden.

Ohne zu ahnen, dass der Gast bereits unter ihnen weilt, wird der Fremde, der scheinbar eine Ahnung von Politik hat, mit in die Vorbereitungen einbezogen und soll so seinen eigenen Empfang mit vorbereiten. Das Chaos ist perfekt und Turbulenzen sind in dieser Komödie von Nicolas Russi programmiert.

Darsteller überzeugen mit starken Leistungen

Die insgesamt 18 Darstellerinnen und Darsteller schlüpfen im Stück «Verchleidet» in die verschiedensten Rollen, überzeugen mit starken Leistungen und geben dem Stück an den richtigen Stellen die richtige Prise Humor.

Seit 39 Jahren stehen die Laiendarsteller der «Theaterlyt Lungrä» auf der Bühne und unterhalten die Theaterbesucher mit den unterschiedlichsten Stücken. Zwei der Laiendarsteller, Marcel Imfeld und Werner Vogler, gehören quasi zu den Requisiten. «Ich habe zweimal nicht mitgespielt, sonst immer», so Marcel Imfeld, der dieses Jahr den Posthalter Max Kummler spielt. An zwei Stücke erinnert er sich besonders gern – «D’s Hörrohr» von 2013 und «Der wahre Jakob» aus dem Jahre 2003.

Werner Vogler (er spielt im neuen Stück Dr. Karl W. Klein, den persönlichen Berater des Bundesrates) weiss nicht mehr so genau, wie oft er in Lungern auf der Bühne stand. «Es wird jetzt wohl das 35. Theaterstück sein. Sein Highlight war das Jubiläumsstück aus dem Jahre 2007 «Jedäma», dass im Brünig Indoor aufgeführt wurde. «Es war ein sehr spezieller Ort mit einer speziellen Ambiente und ein grosses Projekt für uns alle», so Werner Vogler.

Die neue Komödie unter der bewährten Regie von René Degelo spielt in der Gegenwart. Interessant ist die Kulisse im ersten Akt, in der die Akteure in grossen Spiegeln zu sehen sind. Die Umsetzung des unterhaltsamen Stückes ist den Darstellerinnen und Darstellern und dem Regisseur wieder einmal perfekt gelungen. Die Besucher dürfen sich auf ein fesselndes Schauspiel mit viel Zündstoff und Pointen freuen.