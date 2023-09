Lungern Autofahrerin kommt in Kaiserstuhl von der Strasse ab, knallt in Zaun und kommt auf Bahngleisen zum Stillstand Der Selbstunfall einer 64-jährigen Frau führte zwischen Giswil und Lungern zu einer Unterbrechung im Bahnverkehr.

Zwischen Giswil und Lungern verkehrten am Dienstag für rund eine Stunde keine Züge mehr. Ursache war eine 64-jährige Autofahrerin, die um 13:30 Uhr in Kaiserstuhl auf den Bahngleisen landete. Aufgrund der unterbrochenen Zugstrecke waren Bahnersatzbusse im Einsatz.

An dieser Stelle beschädigte das Auto der Frau die Absperrung zu den Gleisen. Bild: Facebook Kantonspolizei Obwalden

Die Autofahrerin war von Lungern in Richtung Giswil unterwegs, als sie beim Bahnhof Kaiserstuhl aus bislang unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn abkam. Wie die Kantonspolizei Obwalden schreibt, kollidierte sie dabei mit der Absperrung zu den Gleisen und kam in der Folge auf den Bahngleisen zum Stillstand. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Frau wurde zur Kontrolle mit dem Rettungsdienst in ein Spital in der Nähe gebracht.

Das Auto kam auf dem Bahngleis zum Stillstand. Bild: Facebook Kantonspolizei Obwalden

Die genaue Unfallursache wird derzeit durch die Kantonspolizei Obwalden untersucht. Im Einsatz standen der Rettungsdienst Obwalden, die Zentralbahn sowie ein privates Lastwagenabschleppunternehmen. (sfr)