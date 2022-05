Lungern Hotel Löwen mit neuem Besitzer Die SH Invest AG kauft das traditionsreiche Lungerer Hotel und Restaurant.

Es wurde über Generationen als langjähriger Familienbetrieb geführt, zuletzt von der Familie Imfeld. Nun ist das Hotel Löwen mit dem dazugehörigen «Bären» im Besitz der SH Invest AG in Bürglen, wie «Lungern informiert» vermeldet und unserer Zeitung bereits bekannt war. Für die Gemeinde sei es ein Glücksfall, dass mit der Firma SH Invest AG ein einheimischer Investor habe gefunden werden können, heisst es. Aktuell sei das Projekt in der Planungsphase. Es ist vorgesehen, dass die Bauarbeiten noch in diesem Jahr starten. Das Hotel mit Restaurant solle unbedingt weiter bestehen können und den Dorfkern beleben. Die Investition solle dazu beitragen, dass der Dorfkern von Lungern attraktiver werde, wird Inhaber und Geschäftsführer Thomas Strehl zitiert.