Lungern Polizei schnappt jugendlichen Einbrecher in flagranti Ein 15-Jähriger wurde festgenommen, nachdem dieser in ein Klubhaus in Lungern eingebrochen war.

Gestützt auf eine Meldung rückten mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Obwalden am Sonntag an den Tatort in Lungern aus. Laut Mitteilung der Polizei befand sich der Täter nicht mehr im Klubhaus, konnte jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Der Beschuldigte hatte mit einem Schraubenzieher ein Fenster aufgebrochen und sich so Zutritt zum Klubhaus verschafft. Das Deliktsgut, mehrere alkoholische Getränke und Snacks, verlor er laut Polizei teilweise auf seiner Flucht.

Der 15-jährige Jugendliche hat gestanden, in Lungern noch weitere Einbrüche verübt zu haben. Die Ermittlungen zeigten zudem, dass der Jugendliche im April zusammen mit zwei Kollegen im Alter von 14 und 15 Jahren noch zwei Einbrüche in Alpnach begangen hat. Die Spurenauswertung durch den Kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei Obwalden ist noch nicht vollständig abgeschlossen.

Die Jugendlichen werden sich vor der Jugendanwaltschaft Obwalden zu verantworten haben, welche ein Verfahren gegen sie eröffnet hat. (nke)