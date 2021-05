Lungern Sesselrücken im Verwaltungsrat im Fischerparadies Die Aktionäre der Lungerersee AG ersetzten Abgänge und stimmen Jahresberichten sowie Rechnungsablage zu.

Der neue Verwaltungsrat der Lungerersee AG, von links: Maurus Gasser, Andreas Stalder, Isabelle Gasser, Daniel Ming und Denis Schürmann Bild: PD

(pd/unp) An der schriftlichen Generalversammlung der Lungerersee AG kam es im Verwaltungsrat zu einer eigentlichen Rochade. Nachdem Willy Walker während des Geschäftsjahrs aus dem strategischen Gremium der Gesellschaft ausgetreten ist, haben auch Daniel Walker und Verwaltungsratspräsidentin Monika Vogler ihre Demission eingereicht. «Meine berufliche Veränderung erlaubt es mir nicht mehr, mich in dem Masse um das Fischerparadies zu kümmern, wie ich es gerne möchte und wie es notwendig ist», begründet Monika Vogler ihren Rücktritt in einer Mitteilung der Lungerersee AG. Die Aktionäre wählten neu Isabelle Gasser, Maurus Gasser sowie Denis Schürmann und Andreas Stalder in den Verwaltungsrat der Lungerersee AG. Andreas Stalder wurde wie Joe Vogler von den Fischerfreunden Lungern als neue Verwaltungsräte vorgeschlagen. Joe Vogler schaffte dabei die Wahlhürde nicht. Für eine weitere Amtsdauer nimmt als Vertreter der Einwohnergemeinde Lungern Daniel Ming Einsitz im Verwaltungsrat. Geleitet wird der Verwaltungsrat neu von Denis Schürmann. «Es ist mir ein Anliegen, mit der Lungerer Bevölkerung einen gemeinsamen Weg zu finden», so der neue Verwaltungsratspräsident, der damit auch die von über 500 Personen eingereichte Petition anspricht. «Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam Lösungen finden werden.»

Guter Rechnungsabschluss erlaubt Dividende

Trotz Corona und den zu Beginn der Pandemie auch das Fischerparadies treffenden Massnahmen des Bundes, schliesst die Jahresrechnung der Lungerersee AG mit einem guten Ergebnis ab. Der Gesamtumsatz ist leicht höher als im Vorjahr. «Mehr Einnahmen bei den Patenten sowie der Bootsvermietung haben zu diesem erfreulichen Ergebnis geführt», lässt sich Monika Vogler in ihrem letzten Geschäftsbericht zitieren. Die Eigenkapitalquote liegt neu bei 68,3 Prozent.

Der gute Rechnungsabschluss erlaubt die Ausschüttung einer Dividende von fünf Prozent. «Die Gesellschaft hat ein solides und vor allem auch finanziell gesundes Fundament», so die Feststellung der scheidenden Verwaltungsratspräsidentin.

Nach dem vorzeitigen Rücktritt von Willy Walker hat der neue Verwaltungsratspräsident Denis Schürmann bereits im abgeschlossenen Geschäftsjahr interimistisch den Verwaltungsrat bei seiner Arbeit unterstützt. Als ehemaliger Präsident der Fischerfreunde Lungern kennt er die Fischerei auf und am Lungerersee bestens. «Die Arbeit wird dem Verwaltungsrat nicht ausgehen», ist der 57-Jährige überzeugt. Ein wichtiges Dossier bleibt das Bauprojekt «neuer Bootssteg».

Gegen das Anfang Dezember 2019 bei der Gemeinde eingereichte Bauprojekt gingen mehrere Einsprachen ein. Für den neuen Verwaltungsratspräsidenten ist deshalb klar: «Da die Einsprachen noch hängig sind, wird die Suche nach Lösungen in der Prioritätenliste weit oben bleiben.»