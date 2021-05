Lungern Lernen fürs Leben an der «Herzschule Lungern» Seit zehn Jahren ist die Volksschule Lungern eine zertifizierte «Herzschule». Gestern lernten 120 Schüler Leben zu retten.



Für den damaligen Leiter der Volksschule Lungern gab es gute Gründe, sich als «Herzschule» zu bewerben: «Unser Dorf liegt weiter weg vom Spital. Im Samariterverein hatten wir bereits Help-Kids», hatte Hugo Sigrist 2011 geäussert. Als eine von zehn Schulen in der Schweiz nahm die Schule teil und galt somit als Vorreiterin. 2016 schloss sich die Schule Kerns an, deren Leitung mittlerweile Sigrist übernommen hatte. Auch in der Kantonsschule Obwalden wurde bereits Lebensrettung trainiert. Mittlerweile wurden rund 100 Schulen seit dem Start des HELP-Jugend und Schulprogramms als «Herzschule» ausgezeichnet.



Übergabe des Zertifikats (von links): Berti Kübler, Leiter des Projekts Herzschule, Gesamtschulleiter Andreas Kneubühler, Daniela Sacchet vom Vorstand des Samariterverbands Lungern und Sandra Schallberger vom Verein Härz fir Obwaldä.

Bild: Marion Wannemacher (Lungern, 19. Mai 2021)

Für Sandra Schallberger vom Verein Härz fir Obwaldä ist das zehnjährige Jubiläum der «Herzschule» Lungern Grund genug, den Geburtstag gemeinsam mit dem Samariterverein Lungern zu feiern. Gesamtschulleiter Andreas Kneubühler und dessen Stellvertreter Berti Kübler, verantwortlich für das Projekt, erhalten eine Urkunde. «Wir finden es sehr positiv, dass die Kinder bereits so früh an das Thema herangeführt werden», lobt Sandra Schallberger das Engagement der Schulleitung. «Wenn die Kinder lernen Leben zu retten, lernen sie etwas fürs Leben», betont Kneubühler. Kübler, der seit acht Jahren verantwortlich für das Projekt ist, windet seinerseits den Samaritern ein Kränzchen für die Umsetzung. Wer mal eine Notsituation erlebe, wisse, wie wichtig es sei das richtige Verhalten eingeübt zu haben.



Nando Peterer (links) und Livio Fuchs trainieren gemeinsam mit ihren Gspändli der 5. Klasse mit der Puppe «Mini Anne».

Bild: Marion Wannemacher (Lungern, 19. Mai 2021)

In der Turnhalle packen die Fünftklässer gerade ihr Selbstlern-Kit «Mini Anne» aus und bereiten es vor für den Einsatz. Instruktorin Evelin Karli vom Verein Herz für Obwalden erklärt, wo die Handballen auf der Puppe platziert werden, und dass die Armhaltung stimmen muss, damit genügend Kraft übertragen wird. Mit Feuereifer sind Nando Peterer und Livio Fuchs bei der Sache. Die Übung kostet Kraft.«Man muss ziemlich fest drücken, das ist anstrengend», findet Nando. «Ja, mit der Zeit tun einem die Hände weh», bekräftigt sein Klassenkollege.

Erfahrungen mit Notfällen im nächsten Umfeld

Beiden leuchtet ein, wie wichtig es ist, im Notfall zu wissen, was man tun muss. «Meine Mutter hat einem Menschen bei einem Badiunfall das Leben gerettet», erzählt Livio. Auch habe mal jemand in der Nachbarschaft von Freunden einen Herzstillstand erlitten.



Das Thema Lebensrettung wird die beiden Fünftklässler und ihre ganze Klasse von jetzt an jedes Jahr an einem Schultag begleiten. Auch heute sind von der Klasse fünf bis zur Oberstufe alle am Projekt beteiligt. Das betrifft 120 von 240 Schülern. Im Durchgang zum Pausenhof liegt Alessia Castelanelli auf einer Plane. Die 14-Jährige stellt sich für einen Postenlauf als Figurantin zur Verfügung. Sie mimt einen Töffunfall. Auf ihrem Unterarm prangt eine scheussliche Fleischwunde, die zum Glück nur geschminkt ist.



Figurantin Alessia Castelanelli ist mit dem Töffli gestürzt. Was ist zu tun? Bild: Marion Wannemacher (Lungern, 19. Mai 2021)

Gemeinsam mit einer Gruppe Oberstufen-Schüler übt Sandra Schallberger den Einsatz des Rettungsbretts. «Wir stellen häufig fest, dass die Kinder mehr wissen als die Erwachsenen», sagt sie. Und noch eine Erfahrung hat sie gemacht: «Wenn in Lungern junge Erwachsene ihren Nothelfer für den Fahrausweis absolvieren, sind sie schon recht versiert und kennen das Thema Lebensrettung sehr gut.»

Sandra Schallberger zeigt den Oberstüflern den Umgang mit dem Rettungsbrett. Bild Marion Wannemacher Lungern, 19. Mai 2021)



Das Thema Herzrettung ist durch das organisierte Erstrettungssystem der First Responder mittlerweile im Kanton verbreitet und bekannt. 100 Erstretter sind aktuell in der Lage durch eine Alarmierung von der Sanitätsrufzentrale häufig noch vor dem Eintreffen der Ambulanz beim Patienten zu sein und nötigenfalls eine Reanimation durchzuführen.