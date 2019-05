Maler aus Ost und West tauschen sich in Engelberg aus Zehn Tage lang frönen sieben Russen und vier Schweizer der Plenairmalerei rund ums Klosterdorf. Das Projekt führt Künstler aus unterschiedlichen Kulturkreisen zusammen. Ihre Werke zeigen mannigfaltige Sichtweisen auf die Obwaldner Gemeinde. Andreas Faessler

Malen unter freiem Himmel: Vladimir Nazarenko ist einer von sieben Künstlergästen aus Russland, die in Engelberg die Landschaft abbilden. (Bild: Manuela Jans-Koch, 22. Mai 2019)

In diesen Tagen sind in und um Engelberg Malerinnen und Maler mit Staffelei anzutreffen. Fleissig bilden sie Panoramen und Detailansichten des Hochtals ab.

Im Rahmen eines internationalen Freilichtmalerei-Projektes haben sich sieben russische und vier Schweizer Künstlerinnen und Künstler im Hotel Waldegg einquartiert. Zweck der Aktion ist der erbauliche Austausch zwischen Ost und West auf künstlerischer Ebene. Initiantin ist Ljiljana Putincanin, Malerin aus dem Kanton Zug und selbst aktive Teilnehmerin. Es ist ihre persönliche Antwort auf ein ähnliches Austauschprojekt im vergangenen Jahr, als vier Schweizer Kunstschaffende, darunter auch Putincanin selbst, auf Einladung des Russischen Ministeriums für Kultur ins Künstlerstädtchen Pljos an der Wolga geladen worden waren, um sich zwei Wochen lang der Pleinairmalerei zu widmen.

Dank wertvollen Kontakten gelang es Ljiljana Putincanin, namhafte Künstlerinnen und Künstler aus Russland nach Engelberg zu holen. Zu ihrem Netzwerk gehört auch das Engelberger Hotel Waldegg und dessen Direktor Manolito Birrer, der seit jeher sehr offen für Kunst ist und die Räume in seinem Haus regelmässig für Hängungen zur Verfügung stellt. Es ist ihm eine Freude, die malenden Gäste aus Russland und der Schweiz in seinem Haus unterzubringen und den Saal im ersten Stock für die grosse Vernissage am Ende des Projektes bereit zu halten. Unterstützt wird die zehntägige Aktion vom Kanton Obwalden sowie der Gemeinde Engelberg. Die örtliche Primarschule profitiert auch vom kulturellen Austausch: Kinder dürfen den Künstlerinnen und Künstlern wiederholt beim Arbeiten zusehen.

Auf der Terrasse dieses Saales zieht derweil Vladimir Nazarenko gekonnt den Pinsel über die Leinwand. Er ist dabei, die Ansicht Richtung Arni abzubilden. Nazarenko ist Mitglied der russischen Künstlervereinigung und doziert unter anderem am Kunstcollege von Yaroslavl. Auch seine anderen Landsleute haben einen akademischen Hintergrund.

Landschaft und Luft des Engelbergertals behagen ihnen und wirken inspirierend, wie sie unisono sagen. «Es ist wie im Märchen hier oben», schwärmt etwa Vladimir Nuzhdin aus Priwolschsk, dessen Kunst auch in mehreren Ländern Westeuropas ausgestellt worden ist. Auch für Vladimir Volegov bringt Engelberg neue Erfahrungen, obschon er Pleinairmalerei zwar gewohnt ist, aber die reine Landschaftsvedute fällt weniger in sein übliches Tätigkeitsfeld, zumal er hauptsächlich Menschen abbildet.

Für die Nidwaldnerin Doris Windlin und die Zugerin Andrea Bösiger ist die Landschaftsmalerei unter freiem Himmel bisher ein weniger bekanntes Gebiet, liegen ihre künstlerischen Schwerpunkte sonst woanders. Doch für beide sind die Tage in Engelberg bisher eine Bereicherung, nicht zuletzt auch durch den wertvollen Austausch mit den Gästen aus Russland. Ein Quasi-Heimspiel hingegen bedeuten die Pleinair-Tage im Obwaldner Dorf für den Luzerner Maler Lorenz Huber, dessen Bilder hauptsächlich im Hochgebirge vor Ort entstehen.

Engelberg in allen Farben und Varianten

Auf den Tischen im Saal liegen fertige Öl- und Acrylgemälde zum Trocknen. Jedes trägt individuelle Züge; da fein und sanft der Pinselstrich, dort pastos und grosszügig aufgetragen, da fotorealistisch, dort impressionistisch – Engelberg und seine Umgebung in allen Varianten und Farben.

Organisatorin Ljiljana Putincanin ist glücklich über den bisherigen Verlauf der Pleinair-Tage. Die Begeisterung seitens Künstlerschaft wie auch das grosszügige Wohlwollen seitens Hoteldirektion bestätigt sie in ihrem Einsatz, Künstler unterschiedlicher Kulturen zusammenzuführen. Die reichen Früchte ihrer Arbeit werden am Dienstag, 28. Mai, um 18 Uhr im Hotel Waldegg ob Engelberg der Öffentlichkeit präsentiert. Die neu entstandenen Kunstwerke können erworben werden.