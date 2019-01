Manege frei für neue Obwaldner Zirkustalente Wer schon immer mal Zirkusluft schnuppern wollte, hat schon bald Gelegenheit dazu: Der Circus Viva Obwaldä sucht 120 junge Artisten.

Auch diesen Herbst werden Kinder wieder zu Artisten. (Bild: Izedin Arnautovic (Sarnen, 3. Oktober 2017))

Der beliebte Zirkusworkshop vom Circus Viva Obwaldä findet diesen Herbst wieder statt. Vom 30. September bis 5. Oktober steht das blau-gelbe Zelt auf dem Kanti-Areal in Sarnen und ist für 120 zirkusbegeisterte Kinder offen, welche wieder gemeinsam eine Vorstellung für ihre Eltern, Verwandten und Bekannten auf die Beine stellen wollen. Die Vorbereitungen für diese Zirkuswoche laufen seit einiger Zeit, schreibt das Organisationskomitee in einer Mitteilung.

Angehende Artisten zwischen 7 und 16 Jahren können sich ab Freitag, 1. Februar, online anmelden. Die Kinder trainieren während der Zirkuswoche von Montag bis Donnerstag von 10 bis 15.30 Uhr mit einer einstündigen Mittagspause, in welcher sie in der Mensa der Kantonsschule verpflegt werden. Der Freitagmorgen ist frei, damit die Kinder für die Hauptprobe am Nachmittag und die anschliessende erste Vorstellung um 19 Uhr fit sind. Weitere Vorstellungen stehen am Samstag um 11 und 14 Uhr auf dem Programm.

Getragen wird der Anlass vom Familientreff Obwalden (Kantonalverband der zehn Familientreffs und Frauengemeinschaften der Obwaldner Gemeinden). Drei professionelle Zirkuspädagogen leiten die Workshops. Einen grossen Beitrag zum guten Gelingen leisten insgesamt etwa 40 Helfer, sei es als Gruppenleitung, an der Kasse oder am Buffet. Noch werden Helfer gesucht, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (pd/map)