Marimba-Solistin begeistert Sachsler Publikum Unter dem Titel «Afrika» hat die von Silvia Riebli geleitete Musik Eintracht am Wochenende ein anspruchsvoll-unterhaltsames Konzert geboten. Für den Höhepunkt sorgte Jessica Bucher als Marimba-Solistin aus den eigenen Reihen. Romano Cuonz

Die Marimbafon-Solistin Jessica Bucher während des Jahreskonzerts der Musik Eintracht Sachseln. (Bild: Romano Cuonz (Sachseln, 5. Mai 2019))

«Geniessen Sie mit uns ein unterhaltsames Konzert im afrikanischen Notendschungel», lautete die Einladung der Sachsler Blasmusik Eintracht im heurigen Programm. Zwei Konzerte standen an, eines am vergangenen Samstag, eines am Sonntag. Reiseleiterin bei diesem Abenteuer war die ebenso musikalisch erfahrene wie locker und animierend auftretende Dirigentin Silvia Riebli.

Gleich zum Auftakt sorgte das in allen Registern gut besetzte Korps mit «Festival Flourish» von Michael Geisler für eine festliche Stimmung. Auffallend dabei: das fein herauskristallisierte Wechselspiel massiver Bläserklänge mit lyrischen, rhythmisch betonten Passagen. Wie gut es Silvia Riebli gelingt, mit den Musikern grosse Klänge und Nuancen miteinander zu verbinden, wurde beim zweiten Stück – dem Höhepunkt des Abends – sicht- und hörbar: im «Concertino for Marimba and Winds» von Alfred Reed.

Besonders freute sich die Sachsler Musik, dass sie als Solistin «ein «Gewächs aus eigenen Reihen» präsentieren konnte: die 32-jährige Jessica Bucher. Wie die junge Frau das Schlaginstrument Marimbaphon mit seinem fast schon exotischen Klang über drei sehr unterschiedliche Sätze beherrschte, war erstaunlich. Die Präzision und vor allem Virtuosität waren grosse Klasse. In der Nocturne schien die Solistin beinahe noch ein bisschen schüchtern mit dem Orchester zu flirten. Die Melodie sanft und romantisch, das Spiel aber dezent. Das Scherzetto brachte dann die hohe Kunst eines geradezu filigran sprudelnden Wechselspiels zwischen Solistin und Orchester zum Ausdruck. Die Toccata schliesslich erklang als ebenso cooler wie energievoller Boogie-Rock. Beim Spiel mit zwei bis vier Schlägeln zeigte Jessica Bucher die vielen Möglichkeiten, die im Marimbaphon stecken. Das Publikum war hin und weg. Hätte noch viel mehr davon hören mögen.

Mit Chor und Musik in Afrika

Zu einem zweiten Höhenflug setzte das Blasorchester zusammen mit dem Gospelchor Sachseln (Leitung Judith Galliker) an. Wunderschön, wie da Musik und Chor das traurige Lied «Dry Your Tears Africa» (John Williams) aus dem Filmdrama «Das Sklavenschiff» von 1997 gemeinsam interpretierten. So intensiv und mitreissend war diese gemeinsame Hommage an Afrika, dass einem als Zuhörer beinahe ein Schauer über den Rücken lief. Mit kaum endendem Applaus bettelte das Publikum um mehr. Worauf Silvia Riebli – mindestens für künftige Konzerte – eine noch intensivere Zusammenarbeit mit Chören in Aussicht stellte. Da darf man gespannt sein.

Weitere Stücke, die Afrika eindrücklich schilderten, waren: «The African Connection» von Carl Wittrock, «At the Break of Gondwana» von Benjamin Yeo oder das fast schon turbulent rhythmisierte «Total Toto» von David Paich. Besonders auszeichnen konnten sich da auch die in diesem Korps starken Perkussions- und Schlaginstrumente. Im bekannten Stück «Out of Africa» von John Barry demonstrierte die Sachsler Eintracht eine ihrer weiteren grossen Stärken: die gleichzeitige Nutzung der langjährigen musikalischen Erfahrung bestandener Mitglieder mit dem Engagement junger, spritziger Leute.

Dass da eine Flötistin, die eben noch in der Jungmusik gespielt hatte, ein, wenn auch kurzes, Solo einlegen durfte, zeigte mehr als alle Worte, in welch zukunftsweisende Richtung die Aufbauarbeit von Silvia Riebli geht. In steter Zusammenarbeit mit Anne Stauffer, der Leiterin der Jungmusik, werden junge Leute auf den Auftritt mit den «Grossen» vorbereitet. Wie um dies zu dokumentieren, trat dann auch die Jungmusik, mitten im Konzert, mit vier Stücken auf.

Märsche werden nicht vergessen

Dass Silvia Riebli und die «Eintracht» auch punkto Auswahl der Stücke für ihre Konzerte neue, junge Wege gehen wollen, zeigte sich an diesem Abend sehr klar. Und trotzdem werde man – so versprach die Dirigentin zum Schluss – auch die guten alten Märsche nicht ganz vergessen. Der Beweis dafür war, als Dreingabe, der unverwüstliche «Ludwig-von-Moos-Marsch», den die Musik nach wie vor aus dem Effeff beherrscht.