Maturafeier an der Stiftsschule Engelberg: Mit Durchhaltewillen zum Erfolg

Felix Lichtner.

Felix Lichtner (Note 5,64): Der Klassenbeste mit deutschen Wurzeln wohnte zunächst noch in Luzern, als er bereits die Stiftsschule in Engelberg besuchte. Nach gut anderthalb Jahren zügelte die Familie nach Engelberg. Zu seinen Lieblingsfächern gehören Physik und Mathematik. Felix erwähnte die unglaubliche Atmosphäre an der Stiftsschule und in Engelberg. «Es ist eine gute Lernumgebung und sehr friedlich hier. Ich habe viele Freunde gefunden.» Er habe mit einer guten Note gerechnet. «Da ich in Physik und Mathe sehr gut bin, konnte ich von einer guten Note ausgehen. Aber gerade Klassenbester, mit dem habe ich nicht gerechnet», meinte er etwas überrascht. An die tolle Schulzeit werde er sich immer wieder gerne zurückerinnern. Jetzt gehe es langsam in ein weniger strukturiertes Leben. Bald beginnt für Felix Lichtner das Studium der Theoretischen Physik an der ETH Zürich.

Luisa Waser.

Luisa Waser (Note 5,57): Für die Engelbergerin war es naheliegend, das einheimische Gymnasium zu besuchen. Für Luisa war im 1.OG die einwöchige Pilgerreise nach Fischingen sehr eindrücklich. «Sie schweisste die Klasse extrem zusammen», meinte sie. Die schwierigste Phase erlebte Luisa im letzten Schuljahr. «Wir waren so nahe dran. Durchhaltewille war gefordert und wir gaben nochmals alles und hängten uns voll rein.» Künftig werde sie den geregelten Tagesablauf vermissen. Nun beginnt für Luisa Waser ein Zwischenjahr, gefolgt von einem Praktikum. Sie werde sich erst später entscheiden, in welche Richtung es studienmässig gehen werde, so die Maturandin.

Sophia Krethlow.

Sophia Krethlow (Note 5,54): Ihr Vater und ihr Bruder hätten beide das Internat an der Stiftschule Einsiedeln besucht, erzählte Sophia. «Meinem Vater lag es sehr am Herzen, dass ich ebenfalls ein Benediktinerkloster besuche. Die letzten sechs Jahre waren eine Kombination aus Lernen und Zusammenleben». Die Reisen nach Lausanne und Paris blieben für sie unvergessen. Sie werde wohl erst später realisieren, was ihr künftig fehlen werde, meinte sie. Im Herbst beginnt Sophia mit einem Studium der Pharmazeutischen Wissenschaften an der ETH Zürich. (ruw)