Melchsee-Frutt Das Glogghuis hat eine neue Besitzerin – der Umbau dauert noch bis 2023 Die Firma Frutt Living AG wird im Glogghuis zehn Hotelzimmer betreiben und ab kommenden Sommer auch den Gastro-Betrieb wieder aufnehmen. Das steht auch im Zusammenhang mit dem «Melchtal Resort».

Exklusiv für Abonnenten

Das markante Glogghuis auf der Melchsee-Frutt hat eine neue Besitzerin: die Frutt Living AG. An der Firma beteiligt sind das Sarner Architekturbüro Konzept 4 mit Urs Gasser sowie Investor Guido Gisler, der im kommenden Sommer das «Melchtal Resort» eröffnen wird. Das Glogghuis befindet sich zurzeit im Umbau. «Im kommenden Winter werden nur Hotelzimmer angeboten. Die Gastronomie und die anderen Teile des Hotels werden geschlossen sein», sagt Urs Gasser. Konkret heisst das: Es wird Frühstücksäckchen auf dem Zimmer geben. «Wir werden keine Appartements oder Wohnungen mit Küche anbieten können», erklärt Guido Gisler. Die Gastronomie respektive das Restaurant soll ab kommendem Sommer wieder in Betrieb sein. Jedoch werde der Umbau bis 2023 dauern, so Bauleiter Urs Gasser.

Drohnenaufnahmen des ehemaligen Glogghuis (neu «Frutt Living») vom September 2021. Bild: PD

Fischer konzentriert sich auf Erzegg

Mit dem Verkauf verabschiedet sich nun der 64-jährige Vorbesitzer und Wirt André Fischer vom Glogghuis. Gestartet hatte dieser im Dezember 2016. «Der Beginn nach dem vorangegangenen Konkurs war etwas harzig», erzählt Fischer. Danach lief es besser – bis die Pandemie kam. Nun wird sich André Fischer auf das Bergrestaurant Erzegg konzentrieren. In die Umbaupläne des Glogghuis ist er seit drei Jahren involviert «Mir war es wichtig, den Umbau aufzugleisen. Dabei gab es sehr viele Hürden zu überwinden. Das ist mir geglückt.» Besonders wichtig sei ihm zudem, dass wieder mehr Hotelbetrieb möglich ist. «Das ist zentral für den Tourismus und die Bergbahnen.»

André Fischer vor dem Glogghuis auf der Melchsee-Frutt bei der Eröffnung im Dezember 2016. Bild: Archiv Obwaldner Zeitung

Das sehen auch die neuen Besitzer so. Es entstehen zehn Hotelzimmer mit 32 Schlafplätzen. Zudem werden neue Wohnungen gebaut. Bereits ausgeführt sind die Abbrucharbeiten unterhalb des Restaurants sowie die Aufstockung der Hotelzimmer auf dem Dach. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten werden die Technikräume auf den neusten Stand gebracht und die Appartements neu ausgebaut. «Im Winter können wir die Baustelle nicht richtig aufrechterhalten, da schwerere Transporte nicht möglich sind», erklärt Urs Gasser. Leichtere Arbeiten wie das Verlegen von Böden seien aber zu bewerkstelligen, ehe es im Frühling wieder weiter gehen kann. Gasser ist zuversichtlich, dass die Eröffnung kommendes Jahr vonstatten gehen kann.

Nach Pächter gesucht

Das in früheren Jahrzehnten bekannte Hallenbad im damaligen Glogghuis gibt es nicht mehr. Es war schon seit längerer Zeit nicht mehr in Betrieb, da die Lüftungsanlage und die Pooltechnik nicht mehr richtig funktionierten. Bauleiter Urs Gasser: «Ein Hallenbad zu betreiben ist sehr kostenintensiv. Bei einer Nutzung von rund einem halben Jahr ist dies äusserst aufwendig.» Im Bereich des früheren Hallenbads entstanden Hotelzimmer und Nebenräume. Das Hotel wird zudem den modernen Umständen angepasst. «Eine Rezeption, wie man sie bisher kannte, wird es so nicht mehr geben», verrät er. Das Einchecken wird digital möglich sein. «Wir befinden uns aber noch in der Konzeptphase für den Hotel- und Gastro-Betrieb», so der Bauleiter. Und Guido Gisler ergänzt: «Wir sind auf der Suche nach einem geeigneten Pächter oder Mitarbeitenden für die Betreuung des Gastro- und Hotelbereichs.»

Die neuen Besitzer haben vieles vor mit dem neuen «Frutt Living». Bild: PD

Das Ziel ist klar: Der Gastro- und Hotelbetrieb soll im Sommer 2022 wieder aufgenommen werden. Ein weiteres Ziel lautet, «die Attraktivität von Melchsee-Frutt zu steigern und dies vor allem auch mit dem Fokus auf den Sommer», wie Guido Gisler ausführt. Der Betrieb wird unter dem neuen Namen «Frutt Living» geführt und so werde man auch in der Öffentlichkeit auftreten. Damit wird die neue Lebensweise, die im ehemaligen Alpenhotel und davor im Hotel Glogghuis während Jahren gestaltet wurde, mit einem neuen Namen weitergeführt.