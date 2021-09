Melchsee-Frutt Nach Kampfjet-Absturz: 500 Tonnen mit Kerosin belastetes Erdreich wurde abgetragen – Sanierung abgeschlossen Das Gelände auf der Melchsee-Frutt, auf welchem am 26. Mai 2021 ein Kampfflugzeug Tiger F-5 der Schweizer Luftwaffe abgestürzt war, ist saniert. Das mit Kerosin belastete Erdreich ist abgetragen und mit einer Materialseilbahn quer über den Melchsee abtransportiert worden.

Am Montag, 27. September, wurde die Sanierung von den zivilen Behörden und dem Landeigentümer abgenommen und das instandgestellte Gelände dem Eigentümer übergeben, heisst es in einer Mitteilung. Im Verlaufe der Sanierungsarbeiten wurde das mit Kerosin belastete Erdreich – es waren rund 500 Tonnen – vollständig entfernt. Deshalb sei ein Eintrag der Absturzstelle in den Kataster der belasteten Standorte nicht notwendig.

Während der Instandstellungsarbeiten war an der Absturzstelle eine rund sieben Meter tiefe Grube entstanden, die mit Erde aus der Region Melchsee-Frutt wieder aufgefüllt wurde. Mitte September wurde die Stelle mit einer Samenmischung neu angesät. Auch die während der Sanierung beanspruchten Flächen wurden wieder instandgesetzt. Bei allen Arbeiten kamen zum grössten Teil regionale und lokale Unternehmer zum Zug, heisst es weiter. Die Unterstützung der kantonalen Behörden, des Elektrizitätswerks Obwalden und der Korporation Kerns habe massgeblich zum Erfolg der Sanierungsarbeiten beigetragen.

Für den Abtransport wurde eine Materialseilbahn eingerichtet. Bild: PD

Die Absturzstelle war nur über einen Fussweg erreichbar. Um Flurschäden möglichst zu vermeiden und um die Tourismusaktivitäten rund um den Melchsee nicht zu beeinträchtigen, erfolgte der Abtransport mit einer Materialseilbahn. Diese transportierte das verunreinigte Material quer über den Melchsee bis zur befestigten Strasse, von wo aus es mit Lastwagen entsorgt wurde.

Der Absturz am 26. Mai 2021 hatte keinen Personenschaden verursacht, jedoch wurde die Absturzstelle mit Kerosin verunreinigt. Ende Mai lag beim Melchsee auf rund 1900 Meter über Meer noch so viel Schnee, dass mit dem Beginn der Bodensanierung bis Mitte Juni zugewartet werden musste. (fmü)