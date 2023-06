Melchtal Zwei Gleitschirmpiloten nach einer Kollision schwer verletzt Die beiden Männer sind mit einem Heuseil kollidiert. Die Rega hat die Sportler in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Am Freitagnachmittag gegen 14:50 Uhr sind im Melchtal (Gebiet Storegg) zwei Gleitschirmflieger kurz nacheinander mit demselben Heuseil kollidiert, wie die Kantonspolizei Obwalden in einer Medienmitteilung schreibt. Durch die Kollision seien beide abgestürzt, wobei sie sich verletzt hätten. Im Anschluss borgte die Rega die 30- beziehungsweise 31-jährigen in der Schweiz wohnhaften Männer und brachte sie in ein ausserkantonales Spital.

Laut Polizeiangaben zogen sich die beiden Sportler «erhebliche beziehungsweise lebensbedrohliche Verletzungen» zu. Im Einsatz standen nebst der Rega die Luzerner Polizei und die Kantonspolizei Obwalden. Die Untersuchung werde durch die Bundesanwaltschaft geführt – ein gewöhnliches Vorgehen bei Vorkommnissen dieser Art. (zgc)